Media: Jagiellonia już szykuje mistrzowski transfer? Prawdziwy hit wewnątrz ligi

Kajetan Szmyt w tym sezonie stał się liderem Warty Poznań i wiele wskazuje na to, że latem opuści klub z Wielkopolski. 21-latek już zimą był łączony z transferem do Legii Warszawa, ale ostatecznie nie doszedł on do skutku. Według doniesień z lutego kwota za Szmyta może wynieść "tylko" 800 tys. euro, a nawet 600 tys. z solidnym bonusem.

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Dlaczego Szmyt najpewniej latem opuści Wartę Poznań? Otóż dlatego, że jego kontrakt z klubem obowiązuje tylko do końca czerwca 2025 roku, więc to ostatni moment, żeby sprzedać i zarobić coś na utalentowanym pomocniku.

Kajetan Szmyt może trafić do Jagiellonii Białystok. Jest jednak jeden warunek

I tutaj na scenę wchodzi Jagiellonia Białystok, która ma obserwować sytuację Kajetana Szmyta. - Mam wrażenie, że to jest typ piłkarza, którego chciałby Łukasz Masłowski - młody Polak, który nie rozwinął w pełni skrzydeł - przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, nawiązując do osoby dyrektora sportowego białostockiego klubu.

- Jagiellonia będzie grała w pucharach i niewykluczone, że zwolni się też miejsce na boku w przypadku ewentualnego odejścia Dominika Marczuka - dodał Włodarczyk.

Swoją wersję nt. w sprawie tego ruchu przedstawił Jakub Seweryn ze Sport.pl. - Nie napalałbym się na razie na transfer Kajetana Szmyta do Jagiellonii. Klub w pierwszej kolejności myśli o wolnych zawodnikach. Może w przypadku ewentualnego odejścia Dominika Marczuka, choć trzeba pamiętać, że Szmyt nie będzie już młodzieżowcem - zaznaczył.

W obecnym sezonie Kajetan Szmyt zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty w 32 występach dla Warty Poznań w ekstraklasie. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na półtora miliona euro.

Jagiellonia Białystok właśnie przeciwko Warcie Poznań rozegra w sobotę 25 maja mecz, po którym może przypieczętować wygranie pierwszego w historii mistrzostwa Polski. Początek tego spotkania o 17:30.