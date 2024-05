Talent z Legii rozchwytywany. To wręcz nieprawdopodobne, gdzie może odejść!

Legia Warszawa zapewniła sobie europejskie puchary, ale sezon 2023/24 może zaliczyć do niezbyt udanych. Efektem tego ma być letnia rewolucja kadrowa, która zakłada m.in. odejście Josue i kilku innych zawodników. Nie oznacza to jednak, że z klubem pożegnają się tylko starsi piłkarze. Jednym z młodych graczy, który może odejść, jest Filip Rejczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące pytanie do Igi Świątek

Filip Rejczyk odejdzie z Legii Warszawa? Zaskakujący kierunek

Rejczyk od lat gra w młodzieżowych zespołach Legii, w których uchodził za jeden z największych talentów. Dzięki temu w tym sezonie ekstraklasy pojawił się na boisku pięć razy, a do tego ośmiokrotnie występował w III lidze w klubowych rezerwach. Od tygodni trwają jednak spekulację, czy 18-letni pomocnik pozostanie w Warszawie.

Wszystko dlatego, że jego umowa wygasa już 30 czerwca i wciąż nie została przedłużona. W kontrakcie wpisano opcję automatycznego przedłużenia, ale ta nie została uruchomiona. Legia ma wyrażać chęć podpisania z 18-latkiem nowej umowy, ale negocjacje nie przynoszą skutku. Jednocześnie zawodnik nie narzeka na brak zainteresowania w innych klubach. Potencjalny kierunek może dziwić.

Bartosz Wieczorek z TVP Sport kilka tygodni temu informował, że Rejczykiem poważnie interesuje się Śląsk Wrocław. "Temat wciąż aktualny" - dodał dziennikarz w niedawnym wpisie. Chętne na pomocnika mają być również Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice i Pogoń Szczecin. Dziwić może fakt, że wśród zainteresowanych wymieniane są głównie kluby z Polski. Według źródła w grze o pomocnika są również zespoły zza granicy.

Na razie nie wiadomo, czy 18-letni pomocnik zdecyduje się na odejście z Legii, ale na ewentualne decyzje pozostało niewiele czasu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca i chętni będą mogli ściągnąć go do siebie bez kwoty odstępnego. W przeszłości media informowały również, że Filip Rejczyk może trafić do klubów Serie A.