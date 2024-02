Klamka zapadła! Wielki transfer nie dla Legii Warszawa

Kajetan Szmyt to bez wątpienia jedno z największych objawień tego sezonu ekstraklasy. Zaledwie 21-letni pomocnik strzelił już siedem goli w 19 meczach. Formę potwierdził również w poprzedni weekend, trafiając przeciwko Rakowowi Częstochowa w wygranym 2:1 meczu Warty Poznań. Media wieściły mu wielki transfer jeszcze tej zimy. Wygląda jednak na to, że się go nie doczeka.

Legia Warszawa nie powalczy o Kajetana Szmyta. Rozmowy już były

Młodziutki piłkarz miał w ostatniej chwili trafić do tureckiego Antalyasporu, gdzie dołączyłby do Adama Buksy i Jakuba Kałuzińskiego. Tak się jednak nie stało. Okno transferowe w Turcji już jest zamknięte, a Szmyt dalej trenuje w Poznaniu. Wcześniej mowa była m.in. o zainteresowaniu Lecha Poznań, Realu Valladolid czy klubów z MLS. Po odejściu Ernesta Muciego do Besiktasu za ok. 10 mln euro pojawiły się przypuszczenia, że na piłkarza uwagę zwróci także Legia Warszawa. Wątpliwości rozwiał jednak portal WP Sportowe Fakty.

Z jego ustaleń wynika, że wicemistrzowie Polski faktycznie pytali o Szmyta, ale wiele tygodni temu. Poruszono wtedy kwestie bardzo ogólne, a do poważniejszych rozmów w ogóle nie doszło. Teraz temat w zasadzie nie istnieje. Serwis dowiedział się również, że cena, jaką trzeba wyłożyć za 13-krotnego reprezentanta polskiej młodzieżówki może wynieść "tylko" 800 tys. euro, a nawet 600 tys. z solidnym bonusem. Wcześniej Warta miała oczekiwać kwot rzędu miliona euro.

Kontrakt Szmyta obowiązuje jeszcze półtora roku i wydaje się, że gracz spędzi w Warcie jeszcze przynajmniej pół. Co prawda mógłby jeszcze przenieść się do MLS, gdzie okienko zamyka się dopiero w kwietniu, ale w tym momencie bardziej prawdopodobny jest transfer latem. Warta w tabeli ekstraklasy aktualnie zajmuje 13. miejsce.