Grzmoty! Polak broni tytułu mistrza świata. Rywal mówi wprost: Zniszczę

Łukasz Różański wygrał wszystkie 15 zawodowych walk i obecnie jest mistrzem świata WBC w kategorii bridger. 38-latek ostatnie dwa starcia zakończył nokautami w pierwszej rundzie, ale teraz czeka go naprawdę trudne wyzwanie. Jego rywalem będzie Lawrence Okolie, który może pochwalić się rekordem 19-1, a do tego wygrywał wszystkie dotychczasowe starca z Polakami.

REKLAMA

Zobacz wideo Superpuchar UEFA w Warszawie. Wszystko dzięki meczowi z Niemcami

Lawrence Okolie zapowiada przed walką z Łukaszem Różańskim. "Nokaut"

Do tej pory Okolie walczył już z Krzysztofem Głowackim i Michałem Cieślakiem i z obu starć wychodził zwycięsko. Teraz Brytyjczyk zapowiada, że przyjedzie do Polski podtrzymać dobrą passę i pokona również Różańskiego.

- Do ringu zawsze wychodzę z jednym nastawieniem: by wygrać. To nie jest tak, że jak rywalizuję z Polakiem, to bardziej się motywuję. Co nie zmienia faktu, że w piątek chcę podtrzymać moją serię zwycięstw z pięściarzami z tego kraju - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

A jaki plan przyświeca Okoliemu przed walką o mistrzostwo świata? Jego zdaniem nie będzie mowy o bokserskiej wojnie. - To nie będzie wojna, tylko jednostronny bokserski pojedynek. Zapewniam, że nigdy nie widzieliście mnie w takiej formie. Jestem bardzo szybki, eksplozywny i udowodnię to w piątek. Wszyscy będą w szoku - twierdzi pięściarz.

Ponadto Brytyjczyk uważa, że najważniejsze będą cztery pierwsze rundy walki, bo w nich Różański jest najmocniejszy. Później upatruje swojej przewagi, ponieważ ma dobrą kondycję i jest w stanie boksować do samego końca pojedynku. Zapowiada również, że szykuje się na nokaut.

- Wiem, że Polacy szykują imprezę i chcą świętować kolejną wygraną, ale ja polecę tam i to zniszczę. Interesuje mnie tylko zwycięstwo, a mój trener powtarza, że nie możemy liczyć na sędziów i od pierwszej rundy będziemy szukać nokautu - dodał Okolie w rozmowie z portalem ringpolska.pl

Łukasz Różański i Lawrence Okolie zawalczą na gali KnockOut Boxing Night w Rzeszowie w piątek 24 maja. Początek wydarzenia o 19:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi TVP Sport.