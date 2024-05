Raków tęskni za Papszunem. Ekspert nie ma wątpliwości. "Nie wszyscy mu ufali"

We wtorkowe popołudnie jak grom z jasnego nieba huknęła wiadomość o tym, że po zakończeniu sezonu Dawid Szwarga opuści Raków Częstochowa. Wiele wskazuje na to, że jego zastępcą będzie Marek Papszun. - Dawid Szwarga? Nie możemy powiedzieć, że to był dramat czy katastrofa - powiedział były reprezentant Polski Maciej Murawski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

