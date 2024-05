To transferowa bomba! Gigant chce Lewandowskiego. "Rewolucja"

Chociaż Robert Lewandowski od dłuższego czasu konsekwentnie zapowiada, że w kolejnym sezonie pozostanie w FC Barcelonie, to niezmiennie nie brakuje doniesień o jego przyszłości. Wszystko związane jest z jego wiekiem (w sierpniu skończy 36 lat) i rosnącą pensją, która uderza w budżet katalońskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Atletico Madryt pozostaje zainteresowane sprowadzeniem Roberta Lewandowskiego

W przypadku Roberta Lewandowskiego mówiło się o kierunkach odejścia do Major League Soccer w Stanach Zjednoczonych czy klubów z Arabii Saudyjskiej. Jednak rozwiązanie może być w samej Hiszpanii. Ponownie pojawił się temat przenosin polskiego napastnika do Atletico Madryt.

Dziennikarz specjalizujący się w sprawach Atletico, Ruben Uria z radia COPE, poinformował, że klub ze stolicy Hiszpanii chce latem "przeprowadzić rewolucje w obronie i ataku" po rozczarowującym sezonie. I tutaj pojawia się nazwisko Roberta Lewandowskiego. Uria w marcu informował, że Atletico jest zainteresowane 35-latkiem i minionej nocy potwierdził te słowa.

Dziennikarz przekazał, że Barcelona nie zamierza zamykać drzwi Lewandowskiemu, co może wykorzystać Atletico, które musiałoby wyłożyć pieniądze na taki transfer. Dodatkowo madrycki klub ma przewagę nad Arabią Saudyjską, że gwarantowałby Polakowi grę o mistrzostwo Hiszpanii oraz w Lidze Mistrzów.

W ostatnich latach doszło do dwóch transferów klasowych "dziewiątek" z Barcelony do Atletico. W 2013 roku David Villa zmienił stolicę Katalonii na stolicę Hiszpanii, a w 2020 roku to samo zrobił Luis Suarez. I co jeszcze warto podkreślić - za każdym razem przyczyniali się do zdobycia mistrzostwa kraju przez Atletico w sezonach 2013/2014 i 2020/2021.

- Odejście zdecydowanie nie wchodzi w grę. Nie ma tematu letniego transferu. Jak dotąd nie zastanawiałem się nad tym przez choćby sekundę. Ani o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ani do USA. W tej chwili nie ma to sensu. Dopóki będę czuł się tak dobrze, jak teraz, i uświadomię sobie, że na treningach nikt mnie nie wyprzedza, chcę grać dalej. W obecnej sytuacji powiedziałbym, że będę to robił przez co najmniej kolejne dwa lata - powiedział Lewandowski w niedawnej rozmowie ze "Sport Bild".

Kto wie, być może Atletico Madryt będzie rozwiązaniem, jeśli sytuacja finansowa Barcelona zmusi ją do rozstania z Lewandowskim.