Sensacyjny kandydat na trenera Lecha! Niedawno grał w półfinale LKE

- Lech to nie jest drużyna. Lech to jest zbiór piłkarzy, w którym na boisku każdy robi, co mu się podoba. Lech nie sprawia wrażenia drużyny. Wszyscy jednak boją się ich krytykować z prostej przyczyny. Bo w tej lidze nawet ten Lech może zostać mistrzem Polski - mówił ostatnio w jednym z wywiadów Zbigniew Boniek. Z byłym prezesem PZPN ciężko się nie zgodzić. "Kolejorz" mimo fatalnego stylu wciąż ma szanse na sukces ligowy.

Już dziś wiadomo, że Lech po zakończeniu sezonu rozstanie się z Mariuszem Rumakiem. Przy Bułgarskiej trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Wśród kandydatów w mediach przewijały się m.in. nazwiska Marka Papszuna, Macieja Skorży czy Łukasza Piszczka.

Według najnowszych informacji portalu WP SportoweFakty pojawił się także zagraniczny trop. "Jednym z trenerów, który trafił na radar Lecha, jest Pascal Jansen, Holender, mający również brytyjskie obywatelstwo. Jansen przez ostatnie lata prowadził AZ Alkmaar" - czytamy. Holenderski trop wcale nie dziwi - do niedawna szkoleniowcem "Kolejorza" był przecież Holender John van den Brom, który doprowadził Lecha do sukcesu w europejskich pucharach.

Jansen był pierwszym trenerem holenderskiej drużyny od 2020 roku do połowy stycznia 2024 roku i punktował ze średnią 1,93 pkt na mecz. Doprowadził Alkmaar m.in. do półfinału Ligi Konferencji Europy.

Czy Holender trafi do Lecha? Według źródła szanse na to nie są jednak aż tak duże. "Kiedy zaczęliśmy dopytywać kolegów po fachu w Holandii jakie są plany tego szkoleniowca, to usłyszeliśmy, że Jansen ma sporo zapytań/ofert z lepszych lig niż polska" - informuje portal.

Teraz przed piłkarzami Lecha decydujące trzy spotkania w trwającym sezonie. W niedzielę zagrają oni z Legią Warszawa, a później czekają ich także potyczki z Widzewem oraz Koroną. W tabeli "Kolejorz" plasuje się na trzecim miejscu ze stratą czterech punktów do Jagiellonii.