To się dzieje! Szykuje się sensacyjny powrót do Rakowa. "99 procent"

Informacja o odejściu Dawida Szwargi huknęła jak grom z jasnego nieba, choć ostatnie wyniki Rakowa rzeczywiście sugerowały, że może dojść do zmiany trenerskiej - obrońcy mistrzowskiego tytułu zawodzą, na trzy kolejki przed końcem zajmują siódme miejsce w ekstraklasie ze stratą siedmiu punktów do prowadzącej Jagiellonii. Z drugiej strony szkoleniowiec kilkukrotnie otrzymywał ogromny kredyt zaufania i wsparcie od władz klubu, kiedy szło "Medalikom" gorzej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Marek Papszun wróci do Rakowa? "Materializuje się"

Co oznacza informacja o odejściu Szwargi? W mediach rozpoczęły się spekulacje o ewentualnym powrocie Marka Papszuna, trenera, który doprowadził klub z Częstochowy na szczyt. "Ten sezon to kolejny dowód na to ile dla Rakowa znaczył Marek Papszun. Właściwie to on b y ł Rakowem. Dlatego sądzę, że w najbliższym czasie Michał Świerczewski powinien włożyć wiele wysiłku w to, żeby trenera Papszuna znów sprowadzić do Częstochowy" - napisał Sebastian Staszewski z TVP Sport.

Kilka dni temu Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki poinformował, że Raków dopytuje o Artura Węskę, a sam Świerczewski chętnie ponownie współpracowałby z Papszunem. "Materializuje się" - napisał Włodarczyk na platformie X po wtorkowym komunikacie częstochowian.

- W kontekście Rakowa Częstochowa pojawiła się taka informacja ze Świerczewski wypytuje o to, jakim trenerem jest Artur Węska. Wiecie to taka dziwna sytuacja, to trener rezerw Lecha Poznań i udało się ustalić, ze Węska miałby być w nowym sztabie Marka Papszuna. Oczywiście nie jest to jakaś supertwarda informacja, ale zacząłem sobie to lepić, że skoro właściciel pyta o potencjalnego asystenta Papszuna, więc jednocześnie toczą się rozmowy lub namowy na powrót do Rakowa - powiedział Włodarczyk również we wtorkowym programie na kanale Meczyki.pl. Kilkanaście minut później dziennikarz dodał: - - Mamy breaking newsa. Papszun i Węska na 99 procent - przyznał.

- Wydaje mi się jednak, że dla Papszuna powrót do Rakowa mógłby być takim zderzeniem z rzeczywistością. Na stole były oferty z reprezentacji Łotwy, rozmowy z Arisem Saloniki, zainteresowania z Dynama Kijów, Szachtaru, Sunderlandu... Fakty są takie, że do tej pory doświadczony trener nie znalazł nowej pracy - dodał.

Samuel Szczygielski z Meczyków ujawnił z kolei, że osoby z Rakowa otrzymały zakaz komentowania zaistniałej sytuacji oraz zakaz komentowania przyszłości klubu. To informacja od jednej z ważniejszych osób w klubie.