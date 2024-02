W Rakowie zrobiło się nerwowo. Już tracą cierpliwość

Raków Częstochowa nie radzi sobie najlepiej w bieżącym sezonie. Odpadł już z europejskich pucharów, a niedawno fatalnie rozpoczął rundę wiosenną ekstraklasy. W meczu 20. kolejki spisał się fatalnie i przegrał 1:2 z Wartą Poznań. Obecnie zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Do liderującej Jagiellonii Białystok traci dziewięć punktów, przez co ma małe szanse na obronę mistrzostwa.

Działacze Rakowa tracą cierpliwość. Wymagają od zespołu poprawy

Porażka z Wartą sprawiła, że działacze Rakowa stracili cierpliwość. Jak informuje portal WP SportoweFakty, chodzą głosy, że zarząd oczekuje od zespołu poprawy i w najbliższych dwóch meczach interesuje ich jedynie sześć punktów. "Ultimatum to zapewne byłoby za mocne słowo, ale sygnał jest taki, że drużyna ma się szybko pozbierać i zacząć punktować" - czytamy w tekście. W kolejnym spotkaniu Raków podejmie u siebie Piasta Gliwice, a następnie zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Mielec.

Problemem Rakowa jest brak skutecznego napastnika. Dawid Szwarga nie może liczyć na Iviego Lopeza, który od lata leczy kontuzję. Rozwiązaniem miało być zatrudnienie Samuela Cardenasa w roli dyrektora sportowego. Tygodnie mijają, a Niemiec nadal nie sprowadził do Częstochowy nowego atakującego. Niedawno nastąpił jednak przełom. Zdaniem TV2 polski klub zainteresował się pozyskaniem Lasse'a Nordasa z Tromso. Ma kosztować około miliona euro.

WP podaje, że Norweg faktycznie jest bardzo blisko przenosin do Rakowa. W minionym sezonie Nordas rozegrał 28 meczów, w których strzelił dwa gole. Kilka miesięcy temu zadebiutował w reprezentacji Norwegii do lat 21. Do tej pory zagrał w czterech meczach kadry i zdobył dwie bramki.

Wspomniane wcześniej spotkanie Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00.