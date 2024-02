Po udanej inauguracji wiosny w ekstraklasie i wyjazdowym zwycięstwie z Ruchem Chorzów 1:0, Legia Warszawa mogła ze spokojem przystąpić do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy. W dwumeczu z norweskim Molde wicemistrz Polski wydawał się zdolny do awansu do kolejnej rundy, aczkolwiek z pewnością nie pomagało mu to, że zimą stracił dwóch ważnych piłkarzy - Bartosza Slisza (Atlanta United) oraz Ernesta Muciego (Besiktas Stambuł), na których w sumie zarobił ponad 13 milionów euro.

Niemniej jednak, na obu pozycjach zajmowanych przez tych piłkarzy przed meczem z Molde były duże dziury, tym bardziej że do Norwegii nie poleciał chory Marc Gual. Wobec tego trener Kosta Runjaić w ofensywie musiał postawić na Macieja Rosołka. W środku pola, po meczu w Chorzowie, szkoleniowiec Legii musiał uznać, że ani Rafał Augustyniak, ani Bartosz Kapustka nie dają odpowiedniej pewności i jakości. Wobec tego wystawił w podstawowej jedenastce absolutnego debiutanta, sprowadzonego z KF Ballkani Kosowianina Qendrima Zybę. Do tego do wyjściowego składu Legii wrócili Tomas Pekhart oraz Artur Jędrzejczyk.

Legia dostawała w Molde, ale w drugiej połowie się przebudziła. Jeszcze nie wszystko stracone

Mimo że kibice Legii Warszawa mieli teoretycznie zakaz wyjazdowy na to spotkanie, z dość opustoszałych trybun w Molde słychać tylko kibiców z Warszawy. Czy to pomogło piłkarzom Kosty Runjaicia? No niespecjalnie. Choć Legia zaczęła nieźle i tworzyła sobie mini sytuacje po stałych fragmentach gry i dośrodkowaniach Josue. Czystych strzałów po nich nie potrafili oddać Steve Kapuadi oraz Artur Jędrzejczyk.

A później się zaczęło... Konkretnie to zaczął się prawdziwy koszmar Legii Warszawa, która w ledwie dwanaście minut straciła aż trzy gole!

W 12. minucie gospodarze rozłożyli szybką akcję defensywę Legii na łopatki. Magnus Wolff Eikrem zagrał na prawe skrzydło do rozpędzonego Martina Linnesa, który uciekł Yuriemu Ribeiro i doskonale dośrodkował płasko przed bramkę, skąd Fredrik Gulbrandsen ze spokojem pokonał Kacpra Tobiasza.

O ile przy tym golu bramkarz Legii nie miał raczej zbyt wiele do powiedzenia, to o kolejnych sytuacjach bramkowych powiedzieć tego już nie można. W 19. minucie akcję gospodarzy ponownie nakręcił Eikrem, dość mizerne uderzenie z dystansu oddał Martin Kaasa, ale Kacper Tobiasz i tak nie złapał piłki, co pozwoliło Fredrikowi Gulbrandsenowi z łatwością wpakować piłkę do pustej bramki i skompletować dublet.

Mało? To w 24. minucie było już 3:0 dla Molde. Ponownie wszystko zaczęło się od Eikrema, po czym Kristian Eriksen z prawej strony boiska zagrał przed polem karnym, gdzie Martin Kaasa ośmieszył Steve'a Kapuadiego i uderzył płasko na bramkę Tobiasza. Golkiper Legii przepuścił piłkę pod brzuchem i po chwili mógł ją wyciągać z siatki po raz trzeci.

Przed przerwą nie wydarzyło się już zbyt wiele. Gospodarze nie podkręcali tempa, a Legia wyglądała jak bokser po solidnym knockdownie. Dopiero w samej końcówce pierwszej połowy goście zdołali sobie stworzyć sytuacje pod bramką Molde, ale najpierw po dośrodkowaniu z prawej strony boiska Juergen Elitim został zablokowany, a po poprawce z lewego skrzydła uderzył głową nad poprzeczką.

Przed drugą częścią spotkania Kosta Runjaić postanowił dokonać rewolucji w postaci aż czterech zmian. Na boisku pojawili się Ryoya Morishita, Marco Burch, Rafał Augustyniak i Bartosz Kapustka, a jednym z tych, co zeszli, był Qendrim Zyba, który zaliczył absolutnie koszmarny debiut. Wystawienie Kosowianina w pierwszym składzie okazało się fatalnym błędem Kosty Runjaicia, który z pewnością ponosi też sporą winę za przebieg czwartkowego meczu.

Wspomniana czwórka znacznie ożywiła grę Legii. Warszawianie w kilka minut drugiej połowy stworzyli znacznie więcej zagrożenia dla bramki Molde niż przez całe pierwsze 45. Najpierw po akcji Morishity przed bramką rywali zablokowany został Rosołek, następnie po rzucie rożnym z kilku metrów w obrońcę rywali trafił w Burch, aż wreszcie z dystansu w słupek huknął Kapustka.

Chwilę później Morishita popełnił duży błąd we własnym polu karnym, po którym na szczęście dla niego Gulbrandsen został zablokowany przez Burcha.

W 63. minucie za to Legia wreszcie zaczęła strzelać gole. Do odbitej po centrze Pawła Wszołka piłki dopadł w polu karnym Josue i świetnym płaskim strzałem zaskoczył norweskiego bramkarza. Legia wróciła do gry.

Wicemistrzowie Polski po przerwie wyglądali zupełnie inaczej i dalej dążyli do odrabiania strat. W 72. minucie to przyniosło skutek, bo Legia zdobyła bramkę kontaktową. Ponowienie po rzucie rożnym i znakomite dośrodkowanie Elitima na dalszy słupek zakończyło się bramką głową Rafała Augustyniaka. Wynik 3:2 dla Molde już tak źle przed rewanżem w Warszawie nie wyglądał.

Tuż po bramce kontaktowej raz jeszcze szczęścia spróbował Kapustka, jednak jego uderzenie z powietrza z 16 metrów poszybowało nad poprzeczką. Były piłkarz Leicester City ponowił próbę w 90. minucie i tym razem uderzył celnie, ale bramkarz Molde Petersen nie dał się zaskoczyć.

Gospodarze z kolei bardzo często dopuszczali się bardzo ostrych wejść na nogi piłkarzy Legii. Juergen Elitim został bardzo mocno poturbowany przez Eirika Hestada, a Paweł Wszołek przez Niklasa Odegarda, jednak obaj zawodnicy z Warszawy zdołali dograć mecz do końca.

Wynik meczu w Molde już się nie zmienił. Legia Warszawa przegrała z Norwegami 2:3, a biorąc pod uwagę przebieg pierwszej połowy rezultat ten nie jest najgorszą wiadomością dla drużyny Kosty Runjaicia przed rewanżem w Warszawie, który odbędzie się za tydzień - w czwartek 22 lutego o godzinie 21:00.