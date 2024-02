FC Barcelona ma za sobą niezbyt udane tygodnie. Po porażce z Villarrealem (3:5) Xavi ogłosił, że z końcem sezonu odejdzie z klubu. Być może w ten sposób chciał dodatkowo zmotywować swoich graczy, w tym Roberta Lewandowskiego. Na razie nie widać aż tak dużej różnicy w grze zespołu i poszczególnych piłkarzy.

Robert Lewandowski odpowiedział na pytanie o następcę Xaviego. Co za reakcja

Polski napastnik w czwartek 15 lutego wziął udział w wydarzeniu charytatywnym, podczas którego dyskutował z dziennikarzami na temat sytuacji Barcelony. - Jesteśmy w idealnym momencie na zmiany i lepszą grę. Najpierw w Vigo, a potem w Lidze Mistrzów. Pracujemy na to. Trudno wyjaśnić, co się dzieje, bo na przykład straciliśmy trzy gole przeciwko Granadzie (przedostatniej drużynie La Ligi - red.). Za nami długi tydzień pracy i, jak powiedziałem, jesteśmy w idealnym momencie na zmiany - przekonywał, cytowany przez kataloński "Sport".

Zmiana z pewnością nastąpi na stanowisku trenera zespołu. Według doniesień medialnych jednym z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Xaviego jest Hansi Flick, który w przeszłości prowadził Lewandowskiego. Ten został zatem zapytany o spekulacje dotyczące zatrudnienia Niemca i odpowiedział dziennikarzowi w zaskakujący sposób. - To ja cię zapytam. Kto jest trenerem Barcelony? - zaczął. Gdy w odpowiedzi usłyszał, że Xavi, uciął temat: - Wszystko jasne, dziękuję. Chwilę później dostał oklaski od rozbawionej publiczności. A niemieckiego szkoleniowca scharakteryzował jako "dobrego człowieka".

Robert Lewandowski o problemach FC Barcelony. Wskazał, co muszą zrobić

35-latek wskazał kilka rzeczy mających wpływ na słabszą dyspozycję Barcelony. To m.in. konieczność gry poza Camp Nou (przechodzi remont) czy odejście kilku doświadczonych piłkarzy. - W zeszłym roku grali tu Sergio Busquets, Jordi Alba i Gerard Pique. Teraz jest mieszanka doświadczenia z młodością i to widać - wyjaśnił. Nie chciał za to rozwodzić się nad pracą hiszpańskich sędziów. - Koncentruję się na zdobywaniu bramek. Kiedy z nimi rozmawiam, chcę zrozumieć ich decyzje, np. sędzia główny wskazuje jedno, a VAR drugie - dodał.

Lewandowski miał też jasny przekaz do sympatyków Barcelony. - Spokój i pewność siebie. Jestem pewien, że wygramy wiele meczów, a na koniec sezonu coś zdobędziemy - powiedział. Drużyna nadal ma szanse obronić mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrać Ligę Mistrzów, choć aby tak się stało, będzie musiała zaprezentować o wiele wyższy poziom niż w ostatnich spotkaniach.