Fatalne wieści dla Leo Messiego. Problemy Interu Miami

Pod koniec sezonu 2022/2023 Leo Messi zdecydował się na odrzucenie wielomilionowych zakusów ze strony Arabii Saudyjskiej i po wygaśnięciu umowy z PSG trafił do Interu Miami, z którym związał się umową do końca grudnia 2025 roku. Argentyńczyk miał świetne wejście do klubu, któremu pomógł wygrać Leagues Cup, ale następnie grał o wiele słabiej i zmagał się z problemami zdrowotnymi. Rok 2023 zakończył z 11 bramkami i pięcioma asystami w 14 meczach dla ekipy z Miami.

Inter Miami ma problem z wydatkami na pensje. Może to odczuć Leo Messi

Aktualnie zespół, w którym poza Messim grają też m.in. Sergio Busquets, Jordi Alba czy Luis Suarez przygotowuje się do nowego sezonu Major League Soccer. Za tydzień Inter Miami rozegra mecz w pierwszej kolejce, ale do tego czasu musi zrobić porządek ze swoimi finansami, a konkretniej z wydatkami na pensje.

The Athletic przekazało, że klub będzie zmuszony do sprzedaży kilku zawodników, żeby nie przekroczyć limitu wynagrodzeń. Nie wiadomo, ile on konkretnie wyniesie, ale w ubiegłym sezonie ta kwota łącznie wynosiła 5,21 mln dolarów. W Miami przygotowali listę zawodników do pożegnania, na której znajdują się Gregore, Jean Mota, DeAndre Yedlin czy Robert Taylor.

Leo Messi jest jednym z trzech zawodników wyznaczonych przez klub, których nie obowiązuje limit wynagrodzeń, ale ich pensje wpływają na finanse klubu, więc niewykluczone, że w najgorszym przypadku musiałby zgodzić się na obniżkę zarobków. Jednocześnie ciągle Inter może szukać kolejnych sponsorów, którzy dorzuciliby pieniędzy do klubowej kasy.

- Mają przerąbane. Zaufaj mi - powiedział portalowi jeden z dyrektorów sportowych innego amerykańskiego klubu. Do kiedy Inter Miami musi zrobić porządek w finansach? Do 20 lutego.

W trakcie przygotowań do nowego sezonu Inter Miami rozegrał sześć meczów towarzyskich, z których jeden wygrał, jeden zremisował, a cztery przegrał. Zespół w nocy, w piątek 16 lutego o 1:30 rozegra ostatni sparing przeciwko Newells Old Boys, a już w czwartek 22 lutego o 2:00 w pierwszej kolejce MLS zagra u siebie z Real Salt Lake.