Wielka burza po wpisie Bońka. Nie mieli dla niego litości. "Przesada"

Legia Warszawa dobrze zaprezentowała się w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W meczach z Aston Villą, AZ Alkmaar i Zrninjskim uzbierała łącznie 12 punktów. Dzięki temu zakończyła zmagania na drugim miejscu i awansowała do 1/16 finału tych rozgrywek.

Zbigniew Boniek zwrócił uwagę na nawierzchnię w Norwegii. Komentujący byli bezlitośni

Na tym etapie czeka ją starcie z Molde. Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie w Norwegii. Na niedługo przed rozpoczęciem starcia Zbigniew Boniek zwrócił uwagę, że na tamtejszym boisku jest sztuczna murawa. "Sztuczna nawierzchnia na tym poziomie? Chyba lekka przesada" - napisał na Twitterze.

Wpis byłego prezesa PZPN szybko skomentowali internauci, którzy wbili mu szpilkę, przypominając, że jest wiceprezydentem UEFA i ma wpływ na opisane przez niego sytuacje. "Rychło w samą porę Panie Wiceprezydencie UEFA", "A to nie UEFA, w której odgrywasz Pan czołową rolę, dopuszcza stadiony do gry?", "Gdybyś tylko był wysoko w strukturach UEFA, to na pewno byś do tego nie dopuścił" - czytamy w komentarzach.

Legia osłabiona przed meczem z Molde

Legię Warszawa czekać będzie trudne starcie. Do Norwegii poleciała bez kontuzjowanego Marca Guala. Zabraknie także również Bartosza Slisza i Ernesta Muciego, którzy opuścili stołeczny klub zimą. - Nie wiem, jak mam patrzeć na Legię. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Nie jestem ani optymistą, ani pesymistą. Podchodzę sceptycznie do tego meczu. Fajnie, że mamy na wiosnę polski zespół w europejskich pucharach, ale usiądę przed telewizorem wyluzowany, bez żadnego ciśnienia. Wynik może pójść w każdą stronę - powiedział o meczu były reprezentant Polski Jacek Kazimierski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Spotkanie Legii z Molde odbędzie się w czwartek o godzinie 18:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.