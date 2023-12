Media: Rewolucja w Ekstraklasie! Kluczowa zmiana w przepisach

Od początku sezonu 2019/2020 w ekstraklasie obowiązuje przepis o młodzieżowcu. Polega on na tym, że każdy klub jest zobowiązany do zapewnienia udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w sezonie. Jeśli nie uda mu się tego zrobić, musi liczyć się z karą finansową. W przypadku ekstraklasy "młodzieżowcem" jest piłkarz posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, kończy 22. rok życia lub młodszy.

Przez ostatnie miesiące w przestrzeni medialnej coraz częściej pojawiały się głosy, że po niespełna dwóch latach funkcjonowania w obecnej formule kluby ekstraklasy będą chciały znieść przepis. Nowe informacje w tej sprawie przekazał w środę portal Weszło.

"Podczas spotkania przedstawicieli klubów Ekstraklasy aż szesnastu z osiemnastu delegatów wyraziło chęć zlikwidowania tego zapisu w regulaminie. Jedynie dwie drużyny opowiedziały się za pozostawieniem przepisu: Lech Poznań i Puszcza Niepołomice" - napisano. Oba zespoły zaproponowały nawet propozycje konkretnych zmian, a mianowicie, zamiast kar finansowych drużyny otrzymywałyby większe nagrody za stawianie na młodych piłkarzy w ramach Pro Junior System.

Mimo wszystko przedstawiciele pozostałych zespołów ekstraklasy nie byli zainteresowani tym pomysłem. I choć nie jest to jeszcze decyzja ostateczna, to wiceprezes PZPN Wojciech Cygan zapewnia, że sytuacja zostanie rozwiązana w najbliższych tygodniach. - To będzie wypadkowa woli klubów. Każdy będzie miał swój głos. Chciałbym, żeby ta sprawa wyjaśniła się do końca roku. Ewentualne zmiany będzie musiał zatwierdzić jeszcze zarząd PZPN - przekazał w rozmowie z portalem.

Ponadto portal "Weszło" poinformował, że prawdopodobnie dojdzie do zmian również w rozgrywkach I ligi. Podczas spotkania w Jachrance największa uwaga została skupiona na rozgrywkach ekstraklasy, ale bardzo prawdopodobne, że jeśli dojdzie do zmian na najwyższym poziomie rozgrywkowym, to do reformy dojdzie również na jego zapleczu. Niewykluczone, że wprowadzony zostanie przepis, który będzie nakazywał I-ligowym drużynom posiadanie dwóch młodzieżowców na murawie.

W ubiegłym sezonie najlepszym zespołem w ekstraklasie, biorąc pod uwagę Pro Junior System, było Zagłębie Lubin, które wyprzedziło Lech Poznań oraz Legię Warszawa. Obecnie liderem jest... Zagłębie Lubin, natomiast drugi jest ŁKS Łódź. Lech zajmuje za to dopiero 15. lokatę, a Legia - 17.