Lider ekstraklasy chce byłego piłkarza Bayernu Monachium. Ale transfer

Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie bił się o utrzymanie w ekstraklasie, a w obecnych rozgrywkach jest ich największą rewelacją. Drużyna Jacka Magiery z przewagą czterech punktów nad Jagiellonią Białystok udała się na przerwę zimową na pozycji lidera ligi. Dla wrocławskiego klubu to kapitalna szansa na pierwsze mistrzostwo kraju od 2012 roku. By osiągnąć sukces, w składzie potrzebne będą jednak wzmocnienia. Media informują o pierwszym z nich.

Sensacyjny transfer Śląska Wrocław? Były piłkarz Bayernu Monachium na celowniku

Dyrektor sportowy Śląska David Balda poinformował, że klub planuje w zimie od trzech do pięciu transferów. Te miałyby zostać przeprowadzone do 14 stycznia, czyli wyjazdu zespołu na zgrupowanie do chorwackiego Umagu. Czasu jest więc niewiele, a planów sporo. Dlatego też władze wrocławskiego klubu bacznie obserwują zawodników.

TVP Sport informuje, że jednym z potencjalnych wzmocnień Śląska miałby być zawodnik z przeszłością w Bayernie Monachium. Chodzi o Paula Willa, który w klubie z Bawarii był od 2018 do 2020 roku. Trafił tam jako wielki talent Kaiserslautern i zagrał 40 meczów w zespole rezerw. Raz miał szansę zasiąść na ławce rezerwowych w meczu Bundesligi i grał jedno spotkanie w Audi Cup.

Obecnie 24-letni zawodników gra w Dynamie Drezno. W tym sezonie zanotował 19 występów i strzelił jednego gola na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech, gdzie jego drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli. Kontrakt środkowego pomocnika wygasa w czerwcu 2024 roku, wiec Śląsk mógłby go sprowadzić za niewielkie pieniądze.

Trener Jacek Magiera informował, że wolną rękę w poszukiwaniu klubu otrzymał Marcel Zylla, czyli wychowanek Bayernu. Wygląda na to, że zastąpić go może właśnie inny pomocnik z przeszłością w monachijskiej ekipie.

Piłkarze Śląska Wrocław obecnie przebywają na urlopach, a do wspólnych treningów wrócą 10 stycznia. Na razie pierwszym jesienno-zimowym transferem klubu było sprowadzenie Patryka Klimali, który rozwiązał kontrakt z Hapoelem Beer Szewa i 5 listopada podpisał umowę we Wrocławiu. Być może jeszcze w tym roku dołączą do niego kolejni nowi zawodnicy.