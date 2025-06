Barcelona ogłasza ws. Pajor. Nie mogło być inaczej

Ewa Pajor dopiero co zakończyła udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski, w trakcie którego zagrała w meczach z Irlandią Północą (4:0, dublet) oraz Rumunią (3:0). Przyjechała na nie tuż po finale Ligi Mistrzyń (0:1 z Arsenalem). Teraz znów wraca do FC Barcelony, gdyż jej drużyna ma niedokończone sprawy.

Ewa Pajor dopiero wróciła ze zgrupowania reprezentacji Polski, a tu taka decyzja FC Barcelony

Przed wakacjami Katalonki czeka jeszcze jedno spotkanie, mianowicie finał Pucharu Królowej przeciwko Atletico Madryt. A polska napastniczka, będąca najlepszą strzelczynią zespołu, znalazła się w 22-osobowej kadrze.

Pajor miała bardzo duży wkład w awans Barcelony do meczu o tytuł. W półfinałowej rywalizacji z Realem Madryt zdobyła aż pięć bramek, walnie przyczyniając się do triumfu 8:1 (5:0 i 3:1). Dołożyła też gola w ćwierćfinale z Madrid C. (2:1), a hat-trickiem popisała się w starciu 1/8 finału z Costa Adeje Tenerife (6:2). Dziewięć trafień w czterech spotkaniach to wynik więcej niż imponujący.

Ewa Pajor robi furorę w FC Barcelonie. Pobiła niebotyczny rekord

Zresztą pod kątem indywidualnym cały sezon jest dla Polki wybitny. Już jest najskuteczniejszą debiutantką w historii klubu, w samej lidze zdobyła 25 bramek (co dało jej tytuł królowej strzelczyń), a do tego dwie w Superpucharze Hiszpanii i sześć w Lidze Mistrzów - łącznie to 42 gole (choć niektóre źródła podają nawet 43 trafienia, zaliczając Polce to z w meczu LM z St. Poelten, które UEFA oficjalnie zapisała Aitanie Bonmati).

Ewa Pajor będzie jeszcze mogła poprawić ten dorobek w meczu Atletico, który zostanie rozegrany w sobotę 7 czerwca o godz. 19:00.