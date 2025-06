Alarm w reprezentacji Polski ws. Zielińskiego! Probierz potwierdza

Michał Probierz od początku nie dysponował absolutnie najmocniejszym składem polskiej kadry na mecze z Mołdawią i Finlandią. Robert Lewandowski ogłosił, że chce odpocząć po sezonie, przez co rezygnuje z gry podczas czerwcowego zgrupowania. Z kolei uraz wykluczył z gry także Kamila Piątkowskiego (nie zagrał przez to w trzech ostatnich meczach sezonu w tureckiej Kasimpasie), który u Probierza był ważną postacią w defensywie. Niestety to nie koniec.

Zieliński miał też mieć wielki mecz. Kontuzja powiedziała "nie"

Już w dniu meczu z Mołdawią Probierz poinformował, że do listy kontuzjowanych dołączył niestety Piotr Zieliński. - Piotr Zieliński nie zagra dziś przeciwko Mołdawii. Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że nie będzie zdolny do gry. Nie wejdzie nawet z ławki rezerwowych - powiedział selekcjoner w rozmowie z portalem Meczyki.pl. Jak donosi dziennikarz ów portalu Tomasz Włodarczyk, kłopot dotyczy łydki pomocnika Interu Mediolan.

Finlandia? Jeszcze nic nie wiadomo

Choć swego rodzaju motywem przewodnim w meczu towarzyskim z Mołdawią będzie oczywiście pożegnanie z kadrą Kamila Grosickiego, to dla Zielińskiego to też miało być bardzo ważne spotkanie. Mianowicie mecz nr 100 w narodowych barwach. W dotychczasowych 99-ciu strzelił 14 goli i zanotował 16 asyst. Niestety to będzie musiało poczekać co najmniej do starcia eliminacji do mundialu 2026 w Helsinkach z Finlandią. Nie wiadomo na ten moment, czy zagrożony jest także występ Zielińskiego w tym spotkaniu.

