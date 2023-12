Media: Reprezentant Polski może zaliczyć szalony powrót do giganta!

Łukasz Skorupski od 2018 roku występuje w Bologni. W bieżącym sezonie jest w bardzo dobrej dyspozycji. Do tej pory rozegrał 16 meczów i w siedmiu z nich nie stracił gola. "Skorupski rozwijał się stabilnie przez kilka ostatnich lat, by eksplodować pod okiem Motty (trener Bologni - przyp. red.). Z przybyciem Iago Lozano i Alfreda Dossou-Yovo (trenerzy bramkarzy - przyp. red.) widać, że bramkarz jest bardziej czujny, zręczniejszy w grze nogami i jest pewniejszy w swoich wyjściach" - napisała "La Gazzetta dello Sport" o Polaku na początku listopada.

Łukasz Skorupski może zmienić klub i trafić do byłej drużyny

Wysoka forma bramkarza zwróciła uwagę innych klubów i niewykluczone, że wkrótce zmieni otoczenie. Jak poinformował dziennik "Leggo", Skorupski może trafić do AS Romy. Dziennikarze donoszą, że zespół planuje poważną rewolucję w bramce i podstawowy golkiper Rui Patricio ma opuścić drużynę po zakończeniu sezonu. Numerem jeden zostałby wówczas Mile Svilar. W związku z tym działacze poszukiwaliby zmiennika, którym miałby zostać właśnie Skorupski. Obecnie nie znamy jednak więcej szczegółów tego potencjalnego transferu.

Jeśli transfer ten dojdzie to skutku, nie będzie to pierwsza przygoda Skorupskiego w AS Romie. Bramkarz grał w tym klubie w latach 2015-2018, a do Bologni trafił właśnie z Rzymu. W tym czasie wystąpił w 16 spotkaniach. Przypomnijmy, że w ekipie Jose Mourinho gra także Nicola Zalewski.

Obecna drużyna Skorupskiego, czyli Bologna jest jedną z rewelacji bieżącego sezonu Serie A. Po 16 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów. AS Roma natomiast radzi sobie gorzej. Obecnie plasuje się na ósmej pozycji i ma na koncie 25 punktów.

Skorupski kolejną szansę do gry może otrzymać już w środę o 21:00. Tego dnia Bologna zmierzy się z Interem Mediolan w Pucharze Włoch. Następnie zespół Thiago Motty zagra z Atalantą i Udinese w Serie A.