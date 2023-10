Piłkarz Lecha padł nieprzytomny. Są nowe wieści ze szpitala

Sytuacja Afonso Sousy wygrała bardzo dramatycznie. Piłkarz Lecha Poznań upadł w końcówce meczu z ŁKS bez kontaktu z rywalem. Niepokoje podsycał fakt, że zawodnik nie rozgrywał spotkania od samego początku, a ledwie od 60. minuty. Na szczęście szybko pierwsze pozytywne wieści przekazał już na konferencji prasowej John van den Brom. - Wszystko w porządku, przebywa w szatni, jest z nim doktor, można z nim normalnie rozmawiać. Wydaje mi się, że nic poważnego się nie stało. Musimy zaczekać, by ustalić, dlaczego, to się stało - powiedział Belg.

Dobre wieści na temat Afonso Sousy ze szpitala. "To był tylko mały strach"

Teraz sam zainteresowany przekazał informacje na temat swojego stanu ze szpitala. Gracz pokazał się na zdjęciu i poinformował, że wszystko jest w porządku. - Mój stan jest stabilny i ze zdrowiem wszystko jest w porządku. To był tylko mały strach. Dziękuję wszystkim za wiadomości - napisał Afonso Sousa na swoim koncie w serwisie X (dawniej Twitter).

Portugalski pomocnik trafił do Lecha w lipcu 2022 roku, kiedy został wykupiony za 1,2 euro z drużyny B-SAD, stając się jednym z najdrożej sprowadzonych piłkarzy w historii klubu. Mimo to Sousa nie zawsze jest pierwszym wyborem Johna van den Broma, Do tej pory wystąpił w barwach "Kolejorza" w 47 meczach, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty.

Po tym meczu Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 23 punktów i ze stratą trzech do liderującego Śląska Wrocław. Poznaniacy jeszcze dziś zostaną najprawdopodobniej wyprzedzeni przez Raków Częstochowa, który ma o jeden punkt mniej. Mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, który na zwycięstwo w lidze czeka od połowy września.