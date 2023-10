Oto plan Lewandowskiej na podbój Hiszpanii. "Nie mogę się doczekać"

Anna Lewandowska stała się wpływową influencerką nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii. Żona kapitana reprezentacji Polski jest znana przede wszystkim z intensywnej działalności w branży fitness, w ramach której przygotowuje specjalistyczne kursy oraz zajmuje się organizacją obozów. Ostatnio jeden z nich odbył się w Barcelonie, o czym 35-latka opowiedziała na łamach "Mundo Deportivo".

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Anna Lewandowska marzy o podboju Barcelony. Przygotowuje dwa projekty

- To ogromny wysiłek fizyczny i nie ma żadnych ustępstw. Trenujemy trzy razy dziennie. Trzeci lub czwarty dzień obozu nazywamy "dniem kryzysu", bo zmęczenie zaczyna robić swoje - opowiadała Lewandowska o projekcie "Camp by Ann", w którym udział wzięło aż 100 kobiet. Następnie influencerka zdradziła, że teraz jej celem jest otwarcie własnej siłowni oraz szkoły tańca w Barcelonie.

- Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół śmieje się ze mnie, że jestem tak aktywną osobą - opowiadała Anna Lewandowska. Wcześniej 35-latka wiele razy podkreślała, że taniec, a w szczególności bachata, stał się ważnym elementem jej życia. - Taniec szybko stał się moją nową pasją. Dla mnie to przede wszystkim sposób na relaks i uwolnienie emocji. Postanowiłam wprowadzić bachatę do mojej aplikacji "Diet & Training by Ann" i stała się ona jednym z najpopularniejszych programów. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych szkoleń - dodała żona Roberta Lewandowskiego.

Lewandowska opowiedziała o przeprowadzce. Obawiała się jednego

W dalszej części rozmowy Anna Lewandowska poruszyła temat przeprowadzki. W 2022 roku wraz z rodziną opuściła Monachium, w którym mieszkała wiele lat ze względu na występy męża w drużynie Bayernu. 35-latka obawiała się, jak na nowe otoczenie zareagują jej dzieci. - Przed przeprowadzką martwiłam się, jak nasze córki zaaklimatyzują się tutaj. Muszę powiedzieć, że wszyscy spisali się znakomicie. Mamy tutaj wielu przyjaciół, wszyscy są dla nas mili i uprzejmi - powiedziała celebrytka.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po chwili Lewandowska dodała, że szybko zaprzyjaźniła się z partnerkami kilku piłkarzy Barcelony, a w szczególności z Coral Simanovich (partnerka Sergiego Roberto) i Mikky Kiemeney (żona Frenkiego de Jonga). - Jestem bardzo szczęśliwa, że poznałam te dziewczyny. Jesteśmy przyjaciółkami, codziennie się wspieramy, wymieniając doświadczeniami. To dla mnie piękne i bardzo cenne relacje - przyznała.