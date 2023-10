Na taki skok Kubacki czekał od dawna. To świetny znak. "Jestem coraz bliżej"

Już drugie miejsce Dawida Kubackiego podczas finału cyklu Letniego Grand Prix w Klingenthal na początku października pokazało, że na tle światowej czołówki wygląda bardzo dobrze. Że znów będzie silny, choć pewnie nie aż tak jak poprzedniej jesieni i na początku zimy. Przez większość lata przeplatał jednak bardzo dobre skoki z tymi słabszymi, z wyraźnymi błędami. Ten z finałowej serii w Klingenthal wyraźnie spóźnił i choć prowadził na półmetku, to stracił szansę na wygraną. W sobotę w Szczyrku wreszcie było inaczej.

"Fajnie czysty" złoty skok Kubackiego to znak. "Technika zaczyna funkcjonować"

- Ten drugi skok fajnie się mi poskładał. Z niego jestem bardzo zadowolony. Cały dzień był bardzo pozytywny, bo ze skoku na skok się rozpędzałem, jakość tych skoków była coraz lepsza. Z tego bardzo się cieszę - mówił po odebraniu złotego medalu mistrzostw Polski Kubacki. Skoczył 102,5 i 106,5 metra i po tym jak rok temu w Zakopanem też wygrał konkurs na normalnej skoczni, teraz, choć najczęściej edycja po edycji wymieniali się tytułami mistrza kraju latem na tego typu obiekcie z Piotrem Żyłą (103 i 100,5 metra), udało mu się obronić złoto. Wyprzedził mistrza świata z Planicy o 9,9 punktu, a podium dopełnił Kamil Stoch (101 i 100,5 metra), który znalazł się 16,8 punktu za Kubackim.

Widać było, że mistrza Polski chyba jeszcze bardziej od wygranej na krajowym podwórku cieszy styl, w jakim tego dokonał. - Jestem coraz bliżej poziomu, na który chcę wejść. Technika zaczyna funkcjonować. Skok z drugiej serii był taki fajnie czysty. Na moje czucie poszło tam płynnie, bez większej kontroli, tylko oddał próg, była prędkość w locie, więc wyszło dobrze. Skoki w Klingenthal czyste jeszcze nie były, więc ten był najczystszy od dłuższego czasu - ocenił Kubacki.

Thurnbichler: Skoki Dawida są bardzo podobne do tych z zeszłego sezonu

- Można porównywać to, jak Dawid skakał w zeszłym sezonie do tego, co prezentuje obecnie. Minął rok, a te skoki są bardzo podobne - wskazał trener polskich skoczków, Thomas Thurnbichler. - Wtedy częściej oddawał te najlepsze, ale już w Hinzenbach i Klingenthal pokazywał na tle rywali, że może być wśród nich najlepszy, a drugi skok z soboty to jeden z najlepszych, jakie jest w stanie oddać - ocenił Austriak.

Jak Kubacki przeszedł przez okres, gdy tak dobrych skoków oddawał znacznie mniej? - Ufałem sobie. Podchodziłem do tego w ten sposób, że może lepiej, że teraz jest w kratkę, bo w przeszłości zdarzało się, że lato całe miałem świetne, a zimą nie byłem aż tak wybitny. Nie na całą starczało mi techniki, zużywała się. Tłumaczę to sobie tak, że jeśli wypracuję to sobie później, to teraz starczy na dłużej - wyjaśnił skoczek.

Kryształowa Kula? Kubacki mówi wprost: Realny, osiągalny cel

To, że Kubackiego stać na oddawanie takich skoków, wskazuje, że jeśli będzie w stanie je regularnie powtarzać w zawodach Pucharu Świata, to można przepisać mu cel z zeszłego sezonu na ten nadchodzący. Wtedy Kubacki i cały sztab Polaków mówili jasno: to skakanie na Kryształową Kulę. Po wielu problemach i dołku formy w połowie sezonu skończyło się na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej, ale Kubacki długo był jej liderem i nikt nie ma wątpliwości, że do końca mógł walczyć z zawodnikami, którzy ostatecznie go wyprzedzili.

Teraz sam zawodnik nie ukrywa, że nadal chce walczyć o to trofeum. - Cel jest jak najbardziej taki sam. I to jest realny, osiągalny cel. Wiem jednak, że muszę się skupić na każdych pojedynczych zawodach, każdym starcie. Gdy tam się spełnię, otworzę sobie furtkę do tego, żeby walczyć o Kryształową Kulę - podkreślił Kubacki.