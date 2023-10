Cztery gole w Poznaniu! Lech ucieka Legii

W sobotę przy Bułgarskiej w Poznaniu doszło do meczu przyjaźni. Ale przyjaźń mogła być tylko na trybunach, bo na boisku obie drużyny zdecydowanie miały o co grać. Czwarty w tabeli Lech Poznań (20 pkt) miał zrobić wszystko, aby zmniejszyć sześciopunktową stratę do prowadzącego obecnie Śląska Wrocław. ŁKS Łódź z kolei w przerwie na kadrę zmienił trenera, a Piotr Stokowiec ma sprawić, żeby ostatni w tabeli beniaminek zaczął regularniej punktować, bo przed tą kolejką miał zaledwie siedem punktów i tracił trzy do bezpiecznej strefy.

Nieudany debiut Stokowca w ŁKS. Lech Poznań zbliżył się do ligowej czołówki

Cel Piotra Stokowca nie został jednak zrealizowany w Poznaniu. W pierwszej połowie ŁKS Łódź tak naprawdę nie podjął przy Bułgarskiej nawet walki o ligowe punkty, a gdy w 18. minucie po ładnym podaniu z prawego skrzydła Filipa Marchwińskiego, strzałem z 16 metrów wynik otworzył Mikael Ishak, można było się już tylko zastanawiać, ile goli zafundują rywalom gospodarze.

Pierwsza część spotkania była niezwykle jednostronna, aczkolwiek to też nie było tak, że Lech przez cały czas podkręcał tempo. Nie był do tego zmuszany przez łodzian, a i tak w polu karnym ŁKS kotłowało się bardzo często. W końcu "Kolejorz" tuż przed przerwą pokonał Aleksandra Bobka po raz drugi. I ponownie był to Mikael Ishak, który w 44. minucie w centrum pola karnego otrzymał dokładne dogranie od Kristoffera Velde i płaskim uderzeniem podwyższył na 2:0.

To były jedyne celne strzały Lecha przed przerwą i oba wpadły do siatki, ale to nie zmienia faktu, że dominacja poznaniaków była ogromna. ŁKS rzadko kiedy przedostawał się na połowę gospodarzy i oddał tylko jedno uderzenie przez 45 minut, gdy mizerny strzał głową Marcina Flisa pewnie obronił Bartosz Mrozek.

Przed drugą połową trener ŁKS Piotr Stokowiec dokonał aż trzech zmian, ale większa zmiana nastąpiła w głowach zawodników, bo ci wyszli na boisko odmienieni. Już tuż po przerwie ŁKS był bliski bramki kontaktowej, ale po dobrze rozegranym stałym fragmencie gry z bliska spudłował Adrien Louveau.

I choć po dobrych 10 minutach ŁKS wydawało się, że Lech odzyskuje kontrolę na boisku, to beniaminek w 63. minucie strzelił gola kontaktowego. Nieudany strzał z dystansu Michała Mokrzyckiego przemienił się w dobre podanie w pole karne do Piotra Janczukowicza. Ten zagrał przed bramkę, gdzie pomylił się Antonio Milić, a piłkę do siatki skierował Stipe Jurić.

ŁKS złapał kontakt, ale nie poszedł za ciosem. Za to trzecią bramkę w 81. minucie dołożył Lech Poznań. Doskonałą centrę z głębi pola wykonał Nika Kwekweskiri, a z kiepskiej organizacji łódzkiej defensywy z bramkarzem Aleksandrem Bobkiem na czele skorzystał Kristoffer Velde, który nie kombinował, tylko uderzył z woleja i pokonał bramkarza beniaminka.

Później na murawie działo się tylko ze względu na zmiany. Najpierw, tuż po golu, z boiska został zniesiony Afonso Sousa na noszach, a już w doliczonym czasie gry debiut w ekstraklasie zaliczył 17-letni Jan Łabędzki, który wszedł na boisko w ŁKS w miejsce Engjella Hotiego.

Lech Poznań ostatecznie pokonał ŁKS Łódź 3:1 i z 23 punktami na koniec awansował na trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy, uciekając chociażby Legii Warszawa (20 pkt). We wtorek "Kolejorza" czeka mecz zaległy u siebie z drugą Jagiellonią Białystok, którym zespół Johna van den Broma może zrównać się z liderującym Śląskiem Wrocław. ŁKS Łódź z kolei pozostaje ostatni w ligowej tabeli z dorobkiem 7 punktów.