Ze względu na zwycięskie baraże do ekstraklasy Puszcza Niepołomice jako ostatnia uzupełniła grono ekstraklasowiczów w sezonie 2023/24. Zespół Tomasza Tułacza w poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowych rozgrywek - co najmniej tydzień - dwa tygodnie później od swoich rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Już drugiego dnia letnich treningów beniaminek rozegrał sparing z mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa. Choć do przerwy utrzymywał się w nim bezbramkowym remisem, Puszcza ostatecznie przegrała to spotkanie aż 0:4.

To ma być pierwsze wzmocnienie Puszczy Niepołomice. Powrót do ekstraklasy po 6 latach

W drużynie z Niepołomic zagrało czterech nowych piłkarzy - wracający z wypożyczenia do Siarki Tarnobrzeg Kacper Cichoń, a także trzech testowanych: Michał Walski (Sandecja Nowy Sącz), Ante Vrljicak (HNK Zmaj Makarska) i Mario Jacko (Odeva Lipany).

Z tego, co się dowiedzieliśmy, w Puszczy Niepołomice nie będzie wielkich zmian kadrowych względem poprzedniego sezonu, a drużyna, która wywalczyła historyczny awans do ekstraklasy, w dużej części ma pozostać w klubie. Niemniej, beniaminek planuje uzupełnić kadrę zawodnikami na pozycje, które już w I Lidze były nie najlepiej obsadzone.

Jagiellonia się nie zatrzymuje. Chce transferu kolejnego Hiszpana

Puszcza rozmawiała m.in. ze swoim byłym zawodnikiem Maciejem Domańskim, ale ten zdecydował się pozostać w Stali Mielec na kolejny sezon. Klub z Niepołomic negocjuje również z łotewską Valmierą nt. zatrzymania ukraińskiego stopera Romana Jakuby, po tym jak klauzula wykupu zawarta w umowie wypożyczenia okazała się zbyt wysoka na możliwości klubu.

Wobec tego pierwszym transferem Puszczy ma być według naszych informacji jeden ze wspomnianych testowanych - 26-letni środkowy pomocnik Michał Walski, który w ostatnich sezonach grał w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Walski przeszedł już badania medyczne i jest bliski podpisania kontraktu z Puszczą jako wolny zawodnik, jako że jego umowa z Sandecją wygasa 30 czerwca.

Walski w ten sposób wróci do ekstraklasy po sześciu latach. Jeszcze jako nastolatek debiutował w niej w barwach Pogoni Szczecin. Łącznie w Pogoni i Ruchu Chorzów rozegrał 22 mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostatnio jednak przez cztery sezony bronił barw Sandecji, z którą ostatnio spadł do II Ligi. W minionym sezonie rozegrał 28 spotkań, w których strzelił cztery gole. Jego łączny bilans na zapleczu ekstraklasy (w Sandecji i jednym sezonie w Ruchu) to 140 meczów, 14 goli i 6 asyst.

W przypadku testowanych obrońców z zagranicy - 26-letnich Chorwata Ante Vrljicak i Słowaka Mario Jacko - decyzja co do ich przydatności ma zapaść w najbliższych dniach.