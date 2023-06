Legia Warszawa testuje piłkarza. To wychowanek klubu z Bundesligi

Legia Warszawa w poniedziałek rozpoczęła obóz w austriackim Kranzach. Piłkarze Kosty Runjaicia będą trenowali przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy oraz walki w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Na miejscu zjawił się także 23-letni pomocnik Ilay Elmkies. Zawodnik Hoffenheim trenuje wraz z ekipą z Warszawy oraz będzie mógł rozegrać kilka sparingów. Jeżeli pokaże się dobrej strony, dołączy do drużyny na dłużej.

Piłkarz Hoffenheim na testach w Legii Warszawa. To reprezentant Izraela

Elmkies większość swojej niedługiej kariery spędził w niemieckim Hoffenheim. Nie udało mu się jednak przebić do pierwszego zespołu i w Bundeslidze zagrał tylko raz - w sezonie 2019/20. Miał za to okazję wystąpić w Eredivisie i lidze austriackiej, ponieważ w przeszłości był wypożyczany do ADO den Haag i Admiry Wacker.

W minionym sezonie ponownie grał w barwach Hoffenheim, a dokładnie w klubowych rezerwach. Na poziomie Regionalliga (IV poziom rozgrywkowy w Niemczech) rozegrał 28 meczów i zanotował pięć asyst. Nie zdobył ani jednej bramki. Trenował za to z pierwszym zespołem, występującym na co dzień w Bundeslidze.

Dla Legii Warszawa sprowadzenie Elmkiesa byłoby wzmocnieniem konkurencji w środku pola. Ewentualny transfer nic by ją nie kosztował, bo 30 czerwca piłkarzowi wygasa kontrakt, a Hoffenheim nie zamierza go przedłużać.

Choć Elmkies nie zrobił oszałamiającej kariery klubowej, to już został reprezentantem swojego kraju. W pierwszej drużynie narodowej Izraela zadebiutował w 2019 r. Do tej pory rozegrał w niej pięć meczów i strzelił jednego gola. Regularnie powoływany był także do reprezentacji młodzieżowych.