Media: Polak ze słynnego klubu może trafić do Ekstraklasy

Miniony sezon nie był udany dla Śląska Wrocław. Do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie w ekstraklasie - ostatecznie zajął 15. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Słabe wyniki doprowadziły do roszad kadrowych - nowym dyrektorem sportowym został David Balda. Jak na razie klub nie przeprowadził jeszcze ani jednego transferu, ale intensywnie poszukuje wzmocnień na rynku. Niewykluczone, że już w najbliższych dniach dojdzie do przełomu.

Śląsk Wrocław bliski pierwszego transferu. Do drużyny może dołączyć Mateusz Żukowski

Jak poinformował Sebastian Staszewski z Interii, Śląsk jest zainteresowany pozyskaniem Mateusza Żukowskiego. Choć Polak jest zawodnikiem Rangers FC, to ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Lechu Poznań. Nie był to jednak dla niego udany okres. Na poziomie ekstraklasy zagrał w zaledwie trzech meczach, spędzając na boisku łącznie 70 minut. Poza tym występował w rezerwach wielkopolskiego klubu - zaliczył 15 spotkań, w których zdobył jedną bramkę.

Jak donosi dziennikarz, Śląsk jest zainteresowany wypożyczeniem Żukowskiego na rok. Trwają już nawet negocjacje pomiędzy klubami, a ostateczna decyzja powinna zapaść w ciągu dwóch najbliższych dni. Ewentualny transfer pozwoliłby 21-latkowi znów zagrać na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce, choć konkurencja na pozycji prawego obrońcy jest spora. We wrocławskim klubie będzie musiał walczyć o miejsce w składzie z m.in. Patrykiem Janasikiem czy Martinem Konczkowskim.

Żukowski ma już spore doświadczenie na boiskach ekstraklasy. Rozegrał 47 meczów, zdobywając dwa gole i asystę. Większość z występów zaliczył w barwach pierwszej drużyny Lechii Gdańsk, w której grał w latach 2017-2022. W międzyczasie został też wypożyczony do Chojniczanki Chojnice. W styczniu 2022 roku został sprzedany do Rangers FC, ale dla 55-krotnego mistrza Szkocji zagrał tylko jeden mecz, po czym został wypożyczony do Lecha.

Śląsk poszukuje wzmocnień. Dwa nazwiska z zagranicy

Śląsk jest jednym z czterech klubów ekstraklasy (obok m.in. Cracovii czy Lecha Poznań), który nie dokonał jeszcze transferu. W kręgu jego zainteresowania oprócz Żukowskiego znalazł się m.in. piłkarz Lazio Rzym, Riza Durmisi. Jego kontrakt z rzymskim zespołem wygasa wraz z końcem czerwca i mógłby przenieść się do Wrocławia za darmo. Sprowadzenie Duńczyka nie będzie jednak łatwe, ponieważ kuszą go kluby z Arabii Saudyjskiej.

Na radarze wrocławskiej ekipy znalazł się też Tommaso Guercio z Interu Mediolan. 18-latek nie podpisał jeszcze seniorskiego profesjonalnego kontraktu z włoskim zespołem, więc do Śląska mógłby odejść za darmo.