Ćwiąkała mówi, którego piłkarza brakuje w reprezentacji Polski. "Nie mogę odżałować"

Nie tak Fernando Santos wyobrażał sobie początek pracy z reprezentacją Polski. Trzy punkty po dwóch meczach to był wynik rozczarowujący, na szczęście wciąż pozwalający myśleć o spokojnym awansie. Dziś już nikt nie pamięta o wygranej 1:0 z Niemcami, bo to był tylko sparing. Kibice przeżywają katastrofalną porażkę z Mołdawią 2:3. Jaki jest problem reprezentacji Polski? Swoimi przemyśleniami podzielił się komentator Canal + Tomasz Ćwiąkała.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Ćwiąkała komentuje zamieszanie wokół kadry Santosa

- Żadna filozofia nie pasuje do tej reprezentacji. Od czasów Adama Nawałka z każdym selekcjonerem jest coś nie tak. Jeśli z każdym selekcjonerem jest coś nie tak, to pojawia się pytanie, czy to oni są problemem? (...) Nikt nie będzie tym reprezentantom odpowiadał. Przyjdzie Marek Papszun? Zbyt wymagający. Przyjdzie Jan Urban? Zbyt miły. Przyjdzie Maciej Skorża? Zbyt "skorżowy". Przyjdzie Niemiec? "Nie, bo niemiecka szkoła do nas nie pasuje". I tak będziemy się bujać od jednego do drugiego. Jeśli zatrudnia się trenera, to piłkarze i baronowie mają się do niego dostosować - powiedział na łamach meczyki.pl.

Ćwiąkała zdradził też, jakiego piłkarza mu brakuje w kadrze.

Polska kadra nad przepaścią. Co się musi stać, żebyśmy awansowali na Euro?

- Nie mogę odżałować, że jest cały czas kontuzjowany. To nie jest krzykacz, ani żaden "Atmosferić", ale patrzę na niego i widzę piłkarza charyzmatycznego. Piłkarza, który mimo młodego wieku byłby w stanie wypracować sobie taki status, że inni by go słuchali - powiedział komentator o Jakubie Moderze.

Moder to pomocnik Brighton, który rozegrał 40 meczów w Premier League, ale żadnego w minionym sezonie, bo wciąż leczy się po koszmarnej kontuzji kolana. W kadrze zagrał 20 spotkań.

Tabela grupy E:

Czechy 3 mecze 7 punktów 6-1 bilans bramkowy Albania 3 mecze 6 pkt 5-2 Mołdawia 4 mecze 5 pkt 4-5 Polska 3 mecze 3 pkt 4-6 Wyspy Owcze 3 mecze 1 pkt 2-7

Na Euro 2024 zagrają co najmniej dwie drużyny z tego grona. Co najmniej, bo oprócz 20 zespołów - zwycięzców i wiceliderów - z 10 grup, a także niemieckich gospodarzy turnieju, na Euro awansują też trzy zespoły, które zostaną wyłonione w barażach. Zagrają w nich czołowe drużyny z każdej z trzech dywizji Ligi Narodów, które nie uzyskają awansu w eliminacjach ME.

Chamski komentarz reprezentanta Polski. Nie grał z Mołdawią, a i tak się skompromitował