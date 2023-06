Wiadomo, kiedy Real Madryt ogłosi Kyliana Mbappe. Zarobi miliony

Obowiązujący kontrakt Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain wygasa dopiero w czerwcu 2024 roku. W ramach klauzuli Francuz może przedłużyć swoją umowę o kolejny rok, ale miał poinformować władze klubu, że tego nie zrobi. To miało spowodować wściekłość paryżan i sprowokować ich do decyzji o sprzedaniu zawodnika jeszcze tego lata. Wygląda na to, że 24-latek lada moment zostanie zawodnikiem Realu Madryt.

Kylian Mbappe o krok od Realu Madryt. Wiadomo, kiedy chcą to ogłosić

Dobrze poinformowane o sytuacji w paryskim klubie "PSG Community" donosiło, że Mbappe ma kosztować Real Madryt 200 milionów euro i kolejne 50 milionów w bonusach. Wicemistrzowie Hiszpanii są przekonani, że Francuz jest dla nich odpowiednim piłkarzem i chcą szybko zamknąć ewentualny transfer.

Ramon Alvarez de Mon z hiszpańskiej "Marki" informuje, że władze Realu są optymistycznie nastawione i chciałby przejść do konkretów w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Prowadzą rozmowy zarówno z zawodnikiem, jak i z władzami PSG i są przekonane, że uda się sfinalizować transakcję do 10 lipca.

Wtedy to Real pod wodzą Carlo Ancelottiego zaczyna przygotowania do nowego sezonu i szkoleniowiec chciałby mieć pewną sytuację kadrową. Wiadomo już, że do jego zespołu dołączą Jude Bellingham kupiony z Borussii Dortmund i Joselu z Espanyolu. Mbappe były jednak zdecydowanie najważniejszym transferem i z miejsca stałby się liderem drużyny.

Według de Mona, matka Mbappe miała już rozmawiać z przedstawicielami Realu i słyszała ofertę kontraktową dla jej syna. Ta ma być taka sama jak przed rokiem i gwarantować zawodnikami 25 milionów euro za sezon. Ponadto 24-latka czeka zgarnięcie gigantycznej premii za podpis pod umową. Jej wysokości jednak nie ujawniono.

W minionym sezonie Kylian Mbappe rozegrał dla PSG 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 41 goli i zaliczył 10 asyst. Ponadto wygrał mistrzostwo Francji, został królem strzelców i najlepszym zawodnikiem Ligue 1.