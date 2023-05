Komisja Ligi nie miała litości. Jest kara dla Lechii Gdańsk za skandal w Gliwicach

Walkower 3:0 dla Piasta, zakaz wyjazdowy na 7 miesięcy we wszystkich rozgrywkach i 100 tys. złotych - to kara od Komisji Ligi dla spadającej z ekstraklasy Lechii Gdańsk, której chuligani doprowadzili do przerwania meczu ostatniej kolejki z Piastem Gliwice.

3 fot. Karolina Jaskulska Otwórz galerię Na Gazeta.pl