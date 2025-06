Pierwszy set i 6:0 w 28 minut. Takiego wyniku Gauff się nie spodziewała

Coco Gauff zameldowała się w ćwierćfinale wielkoszlemowego Roland Garros. Drugi set był dużo bardziej zacięty od pierwszego. Pierwszy set trwał 28 minut i Gauff wygrała go 6:0. - Ogólnie grałam dobrze, to był dobry mecz w moim wykonaniu - komentuje Gauff. W ćwierćfinale dojdzie do amerykańskiego pojedynku.