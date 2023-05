Niespotykana sytuacja. Hit III ligi na piątym największym stadionie w Polsce. Z "Orlika" na światowy obiekt

To już pewne. Gedania Gdańsk rozegra ostatni mecz ligowy z Olimpią Grudziądz na Polsat Plus Arenie. Odbędzie się on 17 czerwca o godz. 17. - To najlepszy czas w historii klubu. Chcemy odwdzięczyć się piłkarzom i pozwolić im zagrać na najpiękniejszym stadionie w Polsce - powiedział Krzysztof Sznura, wiceprezes klubu, cytowany przez oficjalną stronę miasta.

3 Fot. Martyna Niećko / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl