Milioner może przejąć Lechię Gdańsk. Określił już budżet

Lechia Gdańsk nie dokończyła swojego ostatniego meczu w Ekstraklasie przeciwko Piastowi Gliwice. Piłkarze zmierzali po drugie zwycięstwo z rzędu, ale kibole gdańskiego klubu przerywali mecz za pomocą rzucanych na murawę rac. W końcu sędzia zdecydował się zakończyć spotkanie i na razie wszystko wskazuje na to, że mecz Lechii z Piastem zakończy się walkowerem. Komisja Ligi ostateczną decyzję co do tego spotkania ma podjąć w środę 31 maja.

Wydarzenia z ostatniego meczu wpływają na i tak już mocno nadszarpnięty wizerunek Lechii. Mogą więc przyczynić się do zmniejszenia zainteresowania potencjalnych inwestorów oraz wartości zespołu. Na razie nie odstraszają jednak Michała Brańskiego, który wciąż deklaruje, że chce kupić klub. Jeden z głównych udziałowców grupy Wirtualna Polska w rozmowie z Interią określił nawet budżet na pierwszą ligę. Złożył też jasną deklarację.

- Moje szacunki dotyczące nadchodzącego sezonu zakładają, że potrzebowalibyśmy budżetu na poziomie 18 -19 mln zł - to kwota już po pokryciu kosztów wynajmu Polsat Plus Areny. Wymagałoby to od inwestora prywatnego dokapitalizowania spółki kwotą 7 - 8 mln zł w pierwszym sezonie 2023/24 oraz podobnych lub wyższych kwotach w latach następnych. Jesteśmy skłonni się tego podjąć - powiedział Maciejowi Słomińskiemu.

Michał Brański to były większościowy udziałowiec Stomilu Olsztyn, jeden z udziałowców grupy Wirtualna Polska. Lechii nie przejąłby jednak sam. Jak podaje WP Sportowe Fakty drugim biznesmenem, z którym Brański współpracuje przy próbie przejęcia Lechii, jest Dariusz Krawczyk. To były prezes klubu, a obecnie członek rady nadzorczej. W wywiadzie dla Interii sprzed pół roku zapewniał jednak, że nie chce przejąć klubu, a Mandziarę oskarżał o bełkot.

- Nigdy nie planowałem przejmować klubu - dla mnie słowo "przejęcie" w kontekście tego wywiadu ma konotacje negatywne, kojarzy się z zabieraniem komuś czegoś siłą. Mam wrażenie, że chodziło bardziej o zdezawuowanie mojej osoby. Wielokrotnie informowałem Adama Mandziarę, że tkwi w głębokim błędzie próbując wcisnąć mi coś, co nie jest zgodne z moimi intencjami. Nigdy nie byłem zainteresowany przejęciem klubu i nigdy nie wywierałem na nikogo presji w tej kwestii. Nie chcę, aby ktokolwiek mi coś darował. Kto mnie zna ten wie, że jak już to jest dokładnie odwrotnie, wiele lat sponsorowałem Lechię Gdańsk i to niemałym nakładem. Działania, które sugeruje Mandziara w wywiadzie są dalekie od mojego charakteru, sposobu działania i stylu pracy. To insynuacje, jak i cały wywiad Adama nie mają ładu i składu, wręcz zahaczają o bełkot - mówił w rozmowie z Maciejem Słomińskim odnosząc się do słów Adama Mandziary dla Przeglądu Sportowego Onet.

- Przewodniczący pan Zejer zawiesił swoje obowiązki, z kolei pan Krawczyk próbuje przejąć klub, bo tak to można postrzegać. A to oni są de facto przedstawicielem mniejszościowych akcjonariuszy, Piotr Zejer jest przedstawicielem kibiców. Przekaz "Mandziara Raus" jest bardzo konkretny i wymowny - mówił Mandziara.

Lechia szuka trenera na pierwszą ligę. Jest sześciu kandydatów

Obecnie Lechia Gdańsk przygotowuje się do startu w pierwszej lidze. Na razie wiadomo, że klubu w kolejnym sezonie nie poprowadzi David Badia. Szkoleniowiec w trakcie dziewięciu spotkań, w których poprowadził Lechię odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Być może udałoby mu się wygrać drugi mecz, gdyby udało się dokończyć mecz z Piastem Gliwice. Lechia nie podała jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca. Prezes klubu Zbigniew Ziemowit Deptuła w programie Cafe Futbol informował, że Lechia na tę posadę ma sześciu kandydatów. Do odejścia z drużyny szykują się też zawodnicy, którzy zarabiają zbyt dużo na poziom pierwszoligowy lub są po prostu za dobrzy, żeby grać ligę niżej. Transfer Łukasza Zwolińskiego, czyli najlepszego strzelca Lechii w zeszłym sezonie, ogłosił już Raków Częstochowa.