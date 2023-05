Zagłębie o krok od wykupu piłkarza. Były reprezentant Polski na wylocie z klubu

Za Zagłębiem Lubin kolejny przeciętny sezon ekstraklasy. Drużyna z Dolnego Śląska przez większość rozgrywek walczyła o utrzymanie, by dzięki dobrej końcówce pod wodzą Waldemara Fornalika finiszować w górnej połowie tabeli - na dziewiątym miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Zagłębie wykupi Kurminowskiego. Były reprezentant Polski na wylocie

W związku z naprawdę niezłą rundą wiosenną, w Lubinie najprawdopodobniej latem nie będzie żadnych nerwowych ruchów. Jak informuje Interia, władze Zagłębia podjęły ważną decyzję kadrową o wykupieniu z duńskiego Aarhus GF napastnika Dawida Kurminowskiego, który do lubinian był w sezonie 2022/23 tylko wypożyczony.

Według informacji portalu Zagłębie jest już na etapie finalizacji transferu i na podstawie klauzuli wykupu ma zapłacić za 24-latka około 600 tysięcy euro. Kurminowski był wypożyczony na rok do Zagłębia, ale przez kontuzję stracił całą rundę jesienną. Wiosną z kolei rozegrał 13 meczów ligowych, w których strzelił cztery gole dla "Miedziowych".

Jagiellonia pozbywa się pięciu piłkarzy. Wśród nich Pazdan. Klub ma też nowego piłkarza

Na równie dobre wieści w sprawie pozostania w Zagłębiu nie może na razie liczyć były reprezentant Polski Jakub Świerczok. Jak podaje Interia, 30-letni napastnik prawdopodobnie nie dostanie nowego kontraktu w Lubinie.

Po powrocie z Japonii, gdzie przez kilka miesięcy Świerczok był zawieszony z powodu podejrzenia stosowania dopingu, były kadrowicz rozegrał w ekstraklasie tylko 163 minuty w pięciu spotkaniach. Co więcej, nie wyglądał w nich dobrze i nie strzelił choćby jednego gola. Od końcówki kwietnia nie można było go w ogóle zobaczyć w akcji w ekstraklasie, przez co 30-latek nie wypełnił limitu minut, dzięki któremu jego umowa zostałaby automatycznie przedłużona. A do zaoferowania nowej Zagłębie podobno się "nie śpieszy".