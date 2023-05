Trzęsienie ziemi w spadkowiczu z ekstraklasy! Prezes i dyrektor sportowy wyrzuceni

Wiosenny koszmar Wisły Płock zakończył się w najgorszy możliwy sposób. Klub, który jesienią przez kilka kolejek był nawet liderem ekstraklasy, ostatecznie z hukiem spadł do pierwszej ligi. W ostatnich siedmiu meczach sezonu 2022/23 "Nafciarze" zdobyli zaledwie jeden punkt, strzelając tylko cztery gole, a w ostatniej kolejce, grając w teorii "o życie", zostali rozbici przez Cracovię aż 0:3.

Na nic w tym wszystkim zdała się zmiana trenera na dwie kolejki przed końcem. Marek Saganowski, który zastąpił zwolnionego Pavola Stano, przegrał oba mecze, w których dowodził drużyną z Płocka i w żaden sposób nie był w stanie szybko choćby trochę odmienić jej oblicza.

Trzęsienie ziemi w Wiśle Płock. Spadkowicz zwalnia prezesa i dyrektora sportowego

I choć Saganowski podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku, jego przyszłość pozostaje niewiadomą. Za to, jak informuje portal "Weszło", do wielkich przetasowań ma dojść we władzach Wisły. Klub ma lada dzień zwolnić prezesa Tomasza Marca, dyrektora sportowego Pawła Magdonia oraz jego zastępcę Bartłomieja Sielewskiego.

Marzec i Magdoń pracowali na tych stanowiskach w klubie z Płocka od drugiej połowy 2020 roku, Sielewski z kolei tuż po tym, jak zakończył karierę piłkarską w 2021 roku, został zatrudniony oficjalnie jako dyrektor ds. skautingu profesjonalnego.

Takich decyzji domagali się m.in. kibice Wisły Płock, którzy jeszcze przed spadkiem w ostrych słowach opiniowali pracę włodarzy, obwiniając ich za koszmarną postawę "Nafciarzy" w rundzie wiosennej. Kilka tygodni temu przyszli nawet z taczką pod siedzibę klubu, a niedługo później, na meczu wyjazdowym z Legią Warszawa, wywiesili transparent domagając się odejścia duetu Marzec - Magdoń z hasłem "M&M, pakujcie się do taczki!"

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Marca, Magdonia i Sielewskiego we władzach Wisły Płock, aczkolwiek pewne jest, że w klubie przed rozpoczęciem rywalizacji w I lidze dojdzie do wielu zmian, bo nikt się nie spodziewał, że Wisła będzie otwierała swój nowy stadion na zapleczu ekstraklasy.