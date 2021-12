Jagiellonia Białystok poszukuje dyrektora sportowego. Kandydatem legenda Legii

Trwają zmiany na szczeblach zarządczych w klubach ekstraklasy. Od początku grudnia rolę wicedyrektora sportowego w Legii Warszawa sprawuje Paweł Tomczyk, wcześniej związany z Rakowem Częstochowa. Jego miejsce w trzeciej drużynie Ekstraklasy po rundzie jesiennej wtedy zajął Robert Graf. Z kolei w Wiśle Kraków tę funkcję sprawuje Tomasz Pasieczny. Wygląda na to, że do zmiany dojdzie też w Białymstoku.

Jagiellonia chce zatrudnić dyrektora sportowego. Faworytem pracownik Legii Warszawa

"Przegląd Sportowy" informuje, że Jagiellonia Białystok postanowiła po raz pierwszy w historii zatrudnić dyrektora sportowego. Władze klubu rozpoczęły już rozmowy z konkretnymi kandydatami, a faworytem wydaje się być Jacek Zieliński, pracownik akademii Legii Warszawa. Jak podaje portal legia.net, Zieliński "w teorii odpowiada za rozwój graczy wypożyczonych i wprowadzanie młodych graczy do pierwszego zespołu". Były obrońca Wojskowych mógłby zostać w Warszawie, gdyby miał zapewnioną ważniejszą rolę.

Poza tym władze Dumy Podlasia rozmawiały z Arturem Płatkiem oraz Łukaszem Masłowskim. Płatek do niedawna współpracował z Górnikiem Zabrze, a wcześniej chęć zatrudnienia dyrektora wyrażała m.in Legia Warszawa, Lech Poznań czy Wisła Kraków. Płatkowi Białystok kojarzy się dobrze, ponieważ pracował tam w roli trenera w latach 2007-2008 i wprowadził Jagiellonię do Ekstraklasy. Łukasz Masłowski z kolei pozostaje bez pracy od czerwca 2019 roku, kiedy to zakończył współpracę z Widzewem Łódź.

Jagiellonia Białystok zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli Ekstraklasy z 24 punktami i ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Pierwszym rywalem Dumy Podlasia po zimowej przerwie będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza.