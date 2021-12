Niemcy liczą, kto chce Haalanda. Sześciu zainteresowanych, ale tylko trzech na poważnie?

Erling Braut Haaland bez wątpienia jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników w Europie. Największe kluby chciałyby mieć go w swoich szeregach, choć nie każdego stać na kupno go przed aktywowaniem klauzuli. Wspomniany zapis, który sprawi, że Haaland będzie wart 75 milionów euro to jednocześnie gratka dla najbogatszych, którzy będą mogli wykupić go za stosunkowo niską kwotę. Klauzula aktywuje się w 2022 roku.

Erling Braut Haaland będzie przebierał w ofertach. Czterech gigantów w wyścigu po Norwega

Transfer Norwega do Paris Saint-Germain może być swego rodzaju transakcją łączoną. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Kyliana Mbappe. Kontrakt piłkarza wygasa z końcem bieżącego sezonu, co oznacza, że potencjalni kandydaci do sprowadzenia 23-latka, będą mogli pozyskać go za darmo. Francuz jest priorytetem Realu Madryt, który już latem 2021 roku oferował za niego 180 mln euro. PSG się nie zgodziło.

Wychodzi na to, że PSG będzie chciało zastąpić Mbappe inną, młodą gwiazdą - właśnie Haalandem. Niemiecki "Sky" nie informuje jednak, czy Erling Haalland jest równie zainteresowany przejściem do wicemistrza Francji. Hiszpańskie media z kolei piszą, że próbę podejmie także Real Madryt. "Królewscy" mogliby mieć jednak problem w związku ze przyjściem Mbappe w 2022 roku.

Jeśli wierzyć mediom, Norweg stał się także priorytetem Liverpoolu. Władze angielskiego klubu chcą przedłużyć kontrakt z Mohamedem Salahem i pozyskać Haalanda, aby wspólnie prowadzili zespół Juergena Kloppa po najwyższe cele. Pozostałymi klubami, które mają obserwować sytuację zawodnika są: Manchester City - choć w kontekście mistrza Anglii wymienia się także Harry'ego Kane'a - oraz Manchester United i Chelsea. Ostatnie dwa kluby mają jednak niskie prawdopodobieństwo zrealizowania transakcji.

Podsumowując w wyścigu po Haalanda bierze udział sześciu gigantów: PSG, Man City, Man United, Liverpool, Real Madryt i Chelsea. Z tej szóstki najpoważniej wyglądają szanse: Liverpoolu, Man City i PSG, bo te kluby mają największe argumenty, również finansowe, by Norwega kupić.