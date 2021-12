20-latek z polskimi korzeniami zadebiutował w Premier League. Nowy Matty Cash? "Skomplikowana sprawa"

Polska w ostatnich tygodniach żyła sprawą Matty'ego Casha, występującego w Aston Villi i aspirującego do gry w reprezentacji Polski. Defensor starał się o polski paszport za sprawą mamy Barbary, która wyjechała z Polski po drugiej wojnie światowej i miała panieńskie nazwisko Tomaszewska. Cash zadebiutował w barwach biało-czerwonych w wygranym 4:1 meczu z Andorą. "Marzenie się spełniło. To dla mnie wyjątkowy moment" - mówił Cash po debiucie. Tym samym gracz Aston Villi wytyczył szlak innym.

Polska może stracić wielki talent, na który uwagę zwrócił Carlo Ancelotti. "Skomplikowana sprawa"

Ellis Simms obecnie występuje w zespole rezerw Evertonu i miał okazję do debiutu w pierwszym zespole w meczu z Chelsea (1:1) w 17. kolejce Premier League. Wcześniej napastnik występował w drużynach młodzieżowych Blackburn Rovers, Sunderlandu oraz Manchesteru City. Simms podpisał profesjonalny kontrakt z The Toffees po zakończeniu sezonu 2018/2019 i ma ważną umowę do końca czerwca 2024 roku.

Jak się jednak okazuje, Simms ma polskie korzenie dzięki matce. Czy tym samym ma szanse na grę dla reprezentacji Polski? "Znamy go i jakiś czas temu rozmawialiśmy z jego ojcem, ale nie wiedział, jak się za to zabrać. To skomplikowana sprawa. Rodzina nie poczyniła żadnych kroków, żeby skompletować dokumenty. Nasz skaut jest z rodziną Simmsa na łączach, ale z ich strony nie ma inicjatywy. Ellis miał dużo czasu, żeby cokolwiek zrobić i nie zrobił nic, więc nie byłbym optymistą" - powiedział Maciej Chorążyk, szef skautingu zagranicznego w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Postępy Ellisa Simmsa były cały czas monitorowane przez Carlo Ancelottiego, który pracował w Evertonie w latach 2019-2021. Przed podpisaniem profesjonalnego kontraktu z Evertonem Simmsa kusiły takie kluby, jak AS Monaco, Borussia Dortmund, Olympique Lyon czy Bayern Monachium, o czym informował "The Sun". 20-letni Simms we wspomnianym sezonie 18/19 zdobył 32 bramki w 21 meczach i został królem strzelców rozgrywek do lat 18. Obecnie Simms jest młodzieżowym reprezentantem Anglii, ale może w przyszłości reprezentować Jamajkę.