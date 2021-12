Grosicki skomentował swoje szanse na powrót do reprezentacji Polski. "To jest bardzo miłe"

- Wolę mieć zmiennika, który z Pogonią jest na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy, niż Płachetę albo Jóźwiaka, którzy nie grają ani minuty - mówił w listopadzie Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol". Kamil Grosicki wielokrotnie w wywiadach odnosił się do tematu powołania do reprezentacji Polski mówiąc, że jest na to gotowy. - Jeśli teraz gram regularnie, to na pewno jestem w lepszej formie niż rok temu, gdy siedziałem na trybunach w Anglii - podkreślał piłkarz Pogoni Szczecin.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Paulo Sousa uwzględni Grosickiego w powołaniach? "Jeszcze za wcześnie na to"

Paulo Sousa ma czas do marca, aby odpowiednio skompletować skład reprezentacji Polski na mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze. Biało-czerwoni zakwalifikowali się do półfinału, w którym zagrają z Rosjanami na wyjeździe. Powrócił więc temat potencjalnego powołania dla Kamila Grosickiego. Piłkarz hamuje jednak zapędy, podkreślając, że do tego czasu jeszcze kilkanaście tygodni.

Sensacyjne informacje ws. Paulo Sousy. Mamy głos z Brazylii: Jest bardzo zainteresowany

- Jeszcze za wcześnie na to. Kolejne mecze kadry są w marcu, natomiast ekstraklasa wraca w lutym. Jeśli będę w dobrej formie i będę notował konkretne liczby, to wszystko jest możliwe. Ja z reprezentacji nie zrezygnowałem, ale nic na siłę. Nie chcę, żeby kibice czy media wywierały presję na selekcjonerze. On decyduje, a Kamil Grosicki musi zasłużyć na powołanie swoją grą - powiedział napastnik w rozmowie z Interią Sport. - Cieszę się, że mam takie wsparcie w narodzie. Czytam i słyszę, jak kibice przekonują, że "Grosik" musi wrócić do reprezentacji i jest to bardzo miłe - dodał.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Zdaniem Kamila Grosickiego nie tylko on ma szanse na powołanie do reprezentacji Polski. Doświadczony zawodnik wskazał nazwisko kolegi z drużyny, który mógłby stać się wartościowym punktem w składzie Paulo Sousy. - Wyraziłem swoją opinię na temat Damiana Dąbrowskiego. To najlepszy defensywny pomocnik w ekstraklasie, a przemawia za tym sposób, w jaki gra. Ostatni mecz z Wartą pokazał, jak ważnym jest zawodnikiem. Kiedy go zabrakło, było nam znacznie trudniej. Kibicuję Damianowi, aby dostał szansę w reprezentacji, bo na pewno na to zasługuje - powiedział Grosicki.

Kamil Grosicki w Pogoni Szczecin występuje od bieżącego sezonu. Drużyna Kosty Runjaicia radzi sobie bardzo dobrze w ostatnich tygodniach, notując serię ośmiu meczów bez porażki. W ekstraklasie Pogoń zajmuje 2. miejsce ze stratą czterech punktów do lidera - Lecha Poznań. Grosicki strzelił w tym czasie trzy gole i zanotował dwie asysty.