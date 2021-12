Pierwsze czystki w Legii. Trzech piłkarzy na wylocie z klubu

Legia Warszawa po raz kolejny zawiodła swoich kibiców. Po zwycięstwie 1:0 nad Jagiellonią wydawało się, że "Wojskowi" powoli zaczną wracać na właściwe tory. Nic jednak z tego nie wyszło. W ostatni weekend mistrzowie Polski przegrali 0:1 z Cracovią i w dalszym ciągu znajdują się w strefie spadkowej.

Legia Warszawa będzie mieć nowego bramkarza? "Nie ukrywam tego"

Planowana przebudowa Legii

Wiele wskazuje na to, że najpóźniej latem przyszłego roku w stołecznym klubie dojdzie do wielu zmian. Prezes klubu Dariusz Mioduski nie ukrywa, że chciałby zatrudnić Marka Papszuna. Trener Rakowa Częstochowa ma ważny kontrakt do końca obecnego sezonu, a do końca roku zobowiązał się do przekazania informacji na temat swojej przyszłości.

Według informacji medialnych klub z Warszawy przygotował już umowę dla Papszuna, obowiązującą przez pięć lat. Do pierwszych zmian doszło już kilka dni temu, kiedy to nowym wicedyrektorem sportowym "Wojskowych" został Paweł Tomczyk, wcześniej pracujący w klubie z Częstochowy.

Trzech piłkarzy odejdzie z Legii

To jednak nie wszystko. Latem przyszłego roku z klubu ma odejść co najmniej trzech piłkarzy. Na ten moment wiadomo, że ze stolicą Polski pożegnają się Tomas Pekhart, Andre Martins i Rafa Lopes. Mają to być jedne z pierwszych "ofiar" solidnej przebudowy.

Umowy dwóch pierwszych zawodników wygasają w czerwcu przyszłego roku i Legia nie zamierza ich przedłużać. Kontrakt ostatniego jest ważny do końca 2022 roku, dlatego niewykluczone, że Lopes zostanie sprzedany. Najprawdopodobniej nie będą to jedyni piłkarze, którzy latem przyszłego roku zmienią barwy klubowe.