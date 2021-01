Oficjalnie: Z 1. Ligi do Ekstraklasy za 1,5 mln zł! Ubiegli Legię i Lecha

16-letni Iwo Kaczmarski już w zeszłym sezonie zadebiutował w PKO Ekstraklasie i ma na swoim koncie cztery występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których strzelił jednego gola. Z kolei w bieżących rozgrywkach ten środkowy pomocnik rozegrał 15 meczów w barwach Korony Kielce w Fortuna 1. Lidze i był zdecydowanie wyróżniającą się postacią spadkowicza z ekstraklasy.

Najmłodszy strzelec gola w XXI wieku

Iwo Kaczmarski swoją dobrą grę przykuł uwagę największych polskich klubów. Już od kilku miesięcy interesowały się nim m.in. Legia Warszawa, Lech Poznań czy Jagiellonia Białystok. Stał się też najmłodszym strzelcem gola w ekstraklasie w XXI wieku. W całej historii naszej ligi młodszym zdobywcą bramki był tylko legendarny Włodzimierz Lubański.

Teraz zawodnik zdecydował się na transfer do wicelidera ekstraklasy - Rakowa Częstochowa.

- Bardzo cieszymy się z pozyskania Iwo Kaczmarskiego do naszego zespołu. Jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem i jego transfer wpisuje się w filozofię Rakowa. Mimo młodego wieku Iwo grał już w seniorach w I lidze, ma też już za sobą debiut w PKO Ekstraklasie. Mamy nadzieję, że w naszym klubie rozwinie się jeszcze bardziej i pokaże pełnię swoich umiejętności - powiedział Paweł Tomczyk, dyrektor sportowy Rakowa.

Korona za transfer Iwo Kaczmarskiego otrzymała aż 350 tysięcy euro netto (1,5 miliona złotych) i 10 proc. zysku z jego kolejnego transferu.

To nie pierwszy transfer młodego piłkarza na linii Kielce - Częstochowa. Wcześniej taką samą drogę obrał 18-letni napastnik Daniel Szelągowski. Zdążył on już zapisać się bramką dla Rakowa w meczu z Lechem Poznań po przepięknym rajdzie przez pół boiska.

Raków w lipcu ubiegłego roku pozyskał też Marcina Cebulę, któremu skończyła się umowa z Koroną. 25-latek był jednym z najlepszych zawodników kieleckiego klubu. I nim też poważnie zainteresowani byli włodarze Legii Warszawa.

I to wcale może nie być koniec transferów z Kielc do Częstochowy. Według informacji portalu sport.pl do Rakowa może również trafić inny talent Korony - Wiktor Długosz. Zawodnik ten w szesnastu meczach w tym sezonie w pierwszej lidze zagrał w 16 meczach. Zdobył bramkę i miał trzy asysty.