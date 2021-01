Oficjalnie: Michał Karbownik już teraz odchodzi z Legii Warszawa

W ten sposób potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, które jako pierwszy podał "Przegląd Sportowy". Brighton do miało do 15 stycznia poinformować Legię o swojej decyzji i ostatecznie skorzystało ze swojego prawa do wcześniejszego zakończenia wypożyczenia reprezentanta Polski. Przypomnijmy, że Karbownik został zawodnikiem klubu z The Amex Stadium na początku października, a Legia zarobi na jego transferze 5,5 miliona euro. W przeciwieństwie do przypadku Jakuba Modera z Lecha Poznań, warszawianie na skróceniu wypożyczenia 19-latka nie zarobią ani złotówki.

Brighton skróciło wypożyczenie Michała Karbownika

Decyzję angielskiego klubu wyjaśnił jej menedżer Graham Potter, cytowany przez oficjalną stronę Brighton: - Podjęliśmy decyzję, aby już teraz sprowadzić Michała do klubu i drużyny. Był podstawowym zawodnikiem Legii Warszawa, a w poprzednim sezonie jednym z kluczowych piłkarzy, którzy wygrali krajową ligę. Jest to zawodnik wszechstronny, który może grać na obu stronach defensywy, jak również w środku pola. To ekscytujący młody talent i nie możemy się doczekać posiadania go w naszej drużynie - powiedział Potter.

Pochodzący z Radomia Michał Karbownik, który trafił do Legii w wieku 14 lat, rozegrał w barwach warszawskiej drużyny 36 meczów w ekstraklasie, w których zaliczył 7 asyst. Dzięki dobrym występom w klubie trafił również do reprezentacji Polski, w której dotąd rozegrał 3 spotkania.

19-letni Polak jest już siódmym zawodnikiem, który opuści zimą Legię. Wcześniej uczynili to także Domagoj Antolić, Vamara Sanogo, William Remy, Paweł Stolarski (Pogoń Szczecin), Łukasz Łakomy (Zagłębie Lubin) i wypożyczony do Arki Gdynia Maciej Rosołek.

