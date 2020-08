Kolejny wielki powrót z zagranicy do Ekstraklasy? "Toczą się rozmowy"

22 mecze, jeden gol, trzy asysty - to dorobek Bartłomieja Pawłowskiego w Turcji. Dorobek, który osiągnął w barwach Gaziantep FK, może już się nie powiększyć. Jak informuje "Przegląd Sportowy", 27-letni skrzydłowy prawdopodobnie wróci do ekstraklasy.

Zainteresowany pozyskaniem Pawłowskiego jest Śląsk Wrocław. I to, mimo że klub ze stolicy Dolnego Śląska ściągnął niedawno Waldemara Sobotę z St. Pauli i przedłużył kontrakt z Robertem Pichem. Aby Pawłowski mógł trafić do Śląska, wpierw musiałby rozwiązać umowę z tureckim zespołem, który obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Śląsk nie jest bowiem w stanie zapłacić dużej sumy za jego transfer. "Przegląd Sportowy" dodaje, że rozmowy "ciągle się toczą i małymi krokami zbliżają do porozumienia".

Kolejny skrzydłowy w Śląsku Wrocław?

Dla Pawłowskiego będzie to powrót do Polski po drugiej zagranicznej przygodzie. W 2013 roku piłkarz przeszedł z Widzewa Łódź do Malagi, ale z Hiszpanii wrócił do kraju po 12 miesiącach. Rok temu odszedł za 650 tys. euro z Zagłębia Lubin do Gazaintep FK. 27-latek zagrał dotąd w 13 klubach. Transfermarkt wycenia go na 525 tys. euro. Wcześniej informowano, że Pawłowskim może być zainteresowany także Lech Poznań.

Śląsk Wrocław jest wiceliderem po pierwszej kolejce ekstraklasy. Zespół Vítezslava Lavicki pokonał Piasta Gliwice 2:0. W kolejnym meczu zmierzy się z Wisłą Kraków. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17:30.

