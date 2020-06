Tłumy kibiców na pogrzebie Piotra Rockiego. Byli reprezentanci Polski pożegnali przyjaciela

scepty11 godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Artykuł dotyczący pogrzebu lubianego piłkarza, który zmarł tragicznie. W artykule informacje, że oprócz rodziny przybyło go pożegnać mnóstwo ludzi, w tym kibice.



Najwyżej oceniany komentarz na ten moment, to ten z życzeniem śmierci kibicom

Najniżej oceniany komentarz na ten moment, to ten, w którym autor pisze o postawie, która pozostanie przykładem i pisze "spoczywaj w spokoju"



Miłosnicy wyborczej to już nie lemingi, to jakieś programowane podprogowo jednostki, które nawet jakbyś był małą pandą, to żywcem cię spalą, jeśli się okaże, że ta panda to np maskotka klubu piłkarskiego. Oczywiście tylko w internetach, internet przyjmie wszysto, w realu postawa buntownicza zamienia się na wzrok na buciki i prezentowanie moralnej wyższosci poprzez milczenie, bo jeszcze druga strona się zdenerwuje i nie zrozumie pełnego liberalnej miłości przekazu o puszczaniu COVIDa w tłum kibiców.