To z nim chce spotkać się Kulesza! Poważny kandydat na stanowisko selekcjonera

Poszukiwania selekcjonera trwają, w mediach pojawiają się kolejne nazwiska zainteresowanych trenerów, ale nie wszyscy mają realne szanse na poprowadzenie reprezentacji Polski. Cezary Kulesza sam rzucił w mediach cztery nazwiska: Adama Nawałki, Jana Urbana, Jerzego Brzęczka i Jacka Magiery. Spoglądając na wcześniejsze wybory prezesa PZPN i regularne mylenie tropów, wydaje się, że wymienieni trenerzy mają tylko iluzoryczne szanse na to stanowisko. Z tej czwórki najwyżej stoją akcje Jana Urbana, ale nie można wykluczyć, że tylko wśród kibiców i dziennikarzy.

Ciekawiej robi się, gdy zajrzymy za kulisy. Jak dowiedział się Sport.pl, prezes PZPN planuje spotkać się w Stanach Zjednoczonych z Maciejem Skorżą, który razem ze swoim klubem - Urawą Red Diamonds - również przebywa w USA i przygotowuje się do Klubowych Mistrzostw Świata. Niewykluczone, że z tego powodu namówienie go na pracę z naszą kadrą będzie niezwykle trudne, o czym pisał niedawno na naszym portalu Dawid Szymczak.

- Trzeba mieć świadomość, że pozycja negocjacyjna Kuleszy nie jest wybitna. Praca w reprezentacji Polski to dla wielu trenerów wciąż wielki zaszczyt i prestiż, ale oni też obserwują wszystko, co dzieje się w kadrze i wokół niej. Widzą, jak duże ma problemy. Widzą, jak pochłania ona kolejnych trenerów. Widzą, ile wywołuje afer. Mogą domyślać się, jaka panuje w niej atmosfera. Widzą też, jak zarządza całą federacją Kulesza i kim się otacza. Nie każdy trener zechce do tego układu wejść. A przynajmniej zanim zrobi kluczowy krok, zastanowi się dwa razy. Nieprzypadkowo piszemy o tym akurat w kontekście Macieja Skorży, z którego otoczenia słyszymy sugestię, że "do pracy z kadrą się nie pali". To nie brzmi, jak twarde "nie", ale powinno ostudzić optymizm kibiców, którzy widzieliby go w roli selekcjonera - pisał.

Z naszych informacji wynika jednak jasno: Kulesza chce spróbować i osobiście poznać zdanie Macieja Skorży. Jak słyszymy, federacja nawiązała już nawet kontakt z otoczeniem 53-letniego szkoleniowca.

Skorża aktualnie pracuje w japońskiej Urawie Reds. W Azji ma silną pozycję. Urawę prowadzi już drugi raz, a wcześniej trenował saudyjski Al-Ettifaq. Z japońską drużyną zdobył Azjatycką Ligę Mistrzów. Ma też selekcjonerskie doświadczenie, bo na początku kariery był asystentem Pawła Janasa w reprezentacji Polski, a w latach 2018-20 trenował olimpijską reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przeszłości pracował też w polskich klubach: Lechu Poznań, Pogoni Szczecin, Legii Warszawa, Wiśle Kraków, Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski i Amice Wronki.