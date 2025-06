Wybrali selekcjonera Polski. Zero wątpliwości

- Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - mówił Cezary Kulesza tuż po odejściu Michała Probierza. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się też Macieja Skorżę czy Marka Papszuna. Obecnie trudno wyobrazić sobie, żeby ktoś spoza tego grona został selekcjonerem.

Byli reprezentanci Polski zachwalają Jana Urbana. "Nie ma lepszego fachowca"

Faworytem mediów i sporej części kibiców jest Jan Urban. Nazwisko byłego trenera Górnika Zabrze w kontekście reprezentacji Polski pojawia się już od jakiegoś czasu. Czy w końcu dostanie szansę? Na łamach WP Sportowe Fakty tę kandydaturę zachwala aż trzech byłych reprezentantów Polski, którzy mieli okazję współpracować z Janem Urbanem - Marek Saganowski (35 meczów w kadrze), Adam Matysek (34) i Dariusz Dudka (65).

- Wspominam trenera Urbana z uśmiechem na ustach i mogę wypowiadać się o nim w samych superlatywach. Przede wszystkim to osoba, która doskonale potrafi zachować balans w drużynie. Umie dotrzeć do młodych piłkarzy, jak i starszych. Traktowałem go jak swojego mentora, gdy byłem jego podopiecznym w Legii Warszawa. To postać, która wzbudza szacunek - powiedział Saganowski.

- Doskonale zna polską piłkę od środka. Ma autorytet. Lubi ofensywny futbol, bo sam grał jako napastnik - zauważył. - Myślę, że to doskonały wybór na pierwszego trenera reprezentacji Polski. Nie ma lepszego fachowca, spośród dostępnych na rynku - dodał. - Posada selekcjonera kadry byłaby zwieńczeniem jego bogatej kariery piłkarskiej, trzymam kciuki - zaznaczył na koniec.

- Zdobywał mistrzostwo Polski z Legią i Lechem. Jest doświadczony. Grał na najwyższym poziomie. Bardzo poważnie powinniśmy rozpatrzeć jego kandydaturę. Wydaje mi się, że powinien przejąć reprezentację Polski. Zwłaszcza że znaleźliśmy się w trudnym położeniu, a on może nad tym zapanować. Wie jak - zachwala szkoleniowca Adam Matysek, który z Janem Urbanem współpracował w Górniku Zabrze i Śląsku Wrocław.

- Od razu przypominają mi się te żarty, zawsze trafione w punkt. Potrafi doskonale zarządzać szatnią, wprowadzając znakomitą atmosferę. To jeden z najpoważniejszych kandydatów na trenera kadry. Zobaczymy, czy ostatecznie ją obejmie. Gdyby tak się stało, będę się cieszył - przyznaje Dariusz Dudka, którego Jan Urban trenował w Lechu Poznań.

Czy tak mocne poparcie środowiska wystarczy, żeby Cezary Kulesza zdecydował się zatrudnić Jana Urbana? Nie wiadomo. Prezes PZPN ma jednak niewiele czasu, żeby podjąć ostateczną decyzję. Już we wrześniu reprezentacja Polski rozegra dwa kluczowe mecze - z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Szczególnie ważny jest rewanż z Finami, który najpewniej zadecyduje o udziale Biało-Czerwonych w barażach. Nowy selekcjoner od razu zostanie rzucony na głęboką wodę.