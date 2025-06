Oto winny katastrofy w reprezentacji. Kwiatkowski wskazał palcem

Porażka 1:2 z Finlandią w Helsinkach okazała się kluczowa dla losów Michała Probierza. W czwartek selekcjoner ogłosił rezygnację, przekazując oświadczenie federacji. "Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" - stwierdził Probierz. Wcześniej trener dużo zaryzykował, odbierając opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i dając ją Piotrowi Zielińskiemu. Teraz przed Cezarym Kuleszą trudna decyzja dot. wyboru nowego selekcjonera.

To główny winny chaosu w PZPN. "Jego podpowiedzi nie były dobre"

Jakub Kwiatkowski udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet", w którym odniósł się do ostatnich decyzji PZPN-u. Zdaniem dyrektora TVP Sport, winny całemu chaosowi jest Tomasz Kozłowski, dyrektor Departamentu Mediów i Komunikacji w PZPN.

- Ten brak przyjazdu Lewandowskiego na zgrupowanie można było zdecydowanie lepiej rozwiązać. Gdyby na samym początku PZPN wspólnie z trenerem i zawodnikiem w sposób logiczny i rzeczowy wytłumaczyli powód absencji Roberta, i w tym samym momencie rozwiązali kwestię opaski kapitańskiej, to nie byłoby tej całej dyskusji. Kto za to odpowiada? PZPN ma przecież dyrektora komunikacji Tomasza Kozłowskiego. Myślę, że ten bałagan i chaos w dużej mierze obciąża przede wszystkim jego. Był w sztabie reprezentacji i był blisko Probierza. Jego podpowiedzi nie były do końca dobre dla selekcjonera - powiedział.

A co Kwiatkowski mówi o samej kadencji Probierza? - Trener miał bardzo dobre otwarcie. Mimo tego, że sportowo nie wykorzystał szansy, jaką był bezpośredni awans na Euro 2024. Poprawił atmosferę po Santosie, znajdując wspólny język z piłkarzami. Nie mogłem powiedzieć o nim złego słowa. Przez pierwsze pół roku można było mieć nadzieje, że kadra Probierza pójdzie w dobrą stronę, ale kolejne miesiące potoczyły się kompletnie w przeciwnym kierunku - dodał były team manager reprezentacji Polski.

Oto nowy selekcjoner Polaków?" Ma kompetencje pozaboiskowe"

Kwiatkowski odniósł się też do wyboru nowego selekcjonera. Jego zdaniem kadrę powinien objąć trener z Polski. Czy Adam Nawałka byłby dobrym rozwiązaniem?

- Nie możemy pozwolić sobie na to, że przyjdzie trener z zagranicy, który dopiero będzie poznawał polskie realia. I nawet nie chodzi o nazwiska, ale musi zrozumieć polską mentalność. Jan Urban na pewno nie byłby złym kandydatem. Jest dostępny i ma te kompetencje pozaboiskowe. Dla trenera Nawałki propozycja takiego ostatniego łabędziego śpiewu mogłaby być bardzo kusząca. Selekcjonerem musi zostać osoba, która szybko złapie kontakt z zawodnikami i oczyści tę atmosferę, która delikatnie mówiąc, jest gęsta - podsumował Kwiatkowski.

Polska zagra kolejne mecze w eliminacjach MŚ 2026 we wrześniu br., odpowiednio z Holandią (04.09, godz. 20:45) i Finlandią (07.09, godz. 20:45). Relacje tekstowe na żywo z meczów Biało-Czerwonych w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.