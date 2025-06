Peszko wybrał kapitana reprezentacji. Ostro. "Nikt nie ma prawa"

Reprezentacja Polski zakończyła czerwcowe zgrupowanie w kiepskiej atmosferze. Po słabym meczu z Finlandią i zamieszaniu związanym z odebraniem Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitańskiej z pracy zrezygnował Michał Probierz. Nie wiadomo kto będzie nowym selekcjonerem, ale Sławomir Peszko już wie, kto powinien być kapitanem polskiej kadry.

Peszko zabrał głos. Chodzi o kapitana kadry

- Powinna do niego wrócić. Dopóki będzie zdrowy i będzie grał w reprezentacji, powinien być jej kapitanem. Koniec i kropka. Nikt nie ma prawa mu jej zabierać. Bo nie tylko nie ma nikogo, kto się nadaje, a po drugie - nikt nie ciągnie tak długo reprezentacji, jak on - powiedział była reprezentant Polski w rozmowie z Polską Agencją Prasową, którą cytuje portal WP Sportowe Fakty.

Temat opaski kapitańskiej był jednym z najgorętszych w ostatnim tygodniu. Ta została zabrana Lewandowskiemu przez Michała Probierza w niedzielny wieczór 8 czerwca. Po opublikowaniu przez PZPN komunikatu o zmianie kapitana pojawił się wpis Lewandowskiego zapowiadający, że z powodu utraty zaufania do selekcjonera rezygnuje on z gry dla reprezentacji do momentu, w którym Probierz będzie selekcjonerem.

Nowym kapitanem został Piotr Zieliński. W tej roli pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią. Niestety - z powodu kontuzji nie mógł w nim zagrać i zespół z opaską wyprowadził Jan Bednarek. Mecz zakończył się wstydliwą porażką Polski 1:2 i spowodował, że biało-czerwoni spadli na trzecie miejsce w tabeli grupy eliminacji do mistrzostw świata, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.