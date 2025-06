Nowe wieści ws. zdrowia Zielińskiego. "Trzeba bić na alarm"

Dla Piotra Zielińskiego mecz przeciwko Finlandii miał być setnym występem w karierze reprezentacyjnej. Do jubileuszu nie doszło. Tuż po konferencji prasowej, na której Zieliński został przedstawiony jako nowy kapitan kadry, odbył się trening, którego pomocnik Interu nie dokończył. To kontuzja łydki, z którą Zieliński ma problem od dłuższego czasu.

Co dalej ze zdrowiem Zielińskiego? Są nowe informacje

Teraz nowe informacje o stanie zdrowia kapitana reprezentacji Polski przekazał portal inter-news.it. Inter już za kilka dni zagra swój pierwszy mecz na Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja pomocnika nie wygląda najlepiej.

"Jeśli chodzi o zdrowie Piotra Zielińskiego, to trzeba bić na alarm. Polski pomocnik nie wziął udziału w ostatnim meczu swojej reprezentacji z Finlandią z powodu urazu łydki odniesionego podczas treningu. Jego sytuacja jest monitorowana przez sztab medyczny Interu, który ma na celu doprowadzić go do zdrowia jeszcze przed meczem z Monterrey" - czytamy.

Inter zagra z Monterrey już w najbliższą środę, 18 czerwca. Włoski klub ma w swojej grupie jeszcze Urawę Red Diamonds oraz River Plate.

Z perspektywy polskiego kibica szczególnie ciekawie zapowiada się mecz Inter - Urawa Red Diamonds, który odbędzie się 21 czerwca o 21:00. Klub z Japonii jest prowadzony przez Macieja Skorżę, w Interze grają Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Pojawiły się sugestie, że prezes PZPN Cezary Kulesza właśnie z powodu Skorży wyjechał do USA.

Klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczną w nocy z soboty na niedzielę. W pierwszym meczu - rozgrywanym o 2:00 czasu polskiego - Al-Ahly zagra z Interem Miami. Zachęcamy do śledzenia tego turnieju w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.