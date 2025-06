Media: To się dzieje! Barcelona będzie miała nowego bramkarza!

FC Barcelona dopiero co wygrała mistrzostwo Hiszpanii i zakończyła udany sezon 2024/2025, ale już myśli o kolejnych rozgrywkach. Katalończycy rozważają wiele opcji transferowych, a jeśli wierzyć doniesieniom katalońskiego dziennika "Sport" wkrótce mogą dopiąć pierwszy ruch. Chodzi o pozyskanie bramkarzy. Choć nie tak dawno media donosiły, że ta pozycja nie jest dla Barcelony kluczowa, to wygląda na to, że kierownictwo klubu zwietrzyło okazję.

Transfer FC Barcelony. "25 milionów euro"

"Joan Garcia zostanie nowym bramkarzem Barcy w przyszłym tygodniu, jeśli nie dojdzie do nieoczekiwanego końcowego zwrotu akcji. Barca osiągnęła już porozumienie z bramkarzem Espanyolu na najbliższe pięć sezonów i wszystko powinno zostać sfinalizowane w ciągu kilku dni wraz z zapłatą 25 milionów euro plus IPC z klauzuli rozwiązania umowy" - poinformował dziennikarz katalońskiego "Sportu" Albert Masnou.

Garcia to 24-letni bramkarz, który całą dotychczasową karierę spędził w Espanyolu. W 67 meczach stracił 72 gole i zaliczył 21 czystych kont. Zanotował dwa występy w reprezentacji Polski do lat 21. Jego kontrakt z Espanyolem wygaśnie w czerwcu 2028 roku.

Barcelona wciąż nie zakomunikowała, jaka przyszłość czeka Wojciecha Szczęsnego, choć "Mundo Deportivo" pisało o tym, że Polak nie wraca na emeryturę i podpisze roczny kontrakt. Do pełni zdrowia wrócił Marc-Andre ter Stegen, a w klubie wciąż jest Inaki Pena. Niewykluczone, że to właśnie w miejsce tego ostatniego do zespołu Flicka trafiłby Garcia.

Warto wiedzieć, że Garcia byłby już 31. piłkarzem w historii, który zagrał dla Espanyolu i FC Barcelony. W przeszłości do najbardziej znanych przypadków należeli Samuel Eto'o, Martin Braithwaite, Ivan de la Pena, Simao Sabrossa, Philippe Coutinho i Jordi Cruyff.