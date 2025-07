Obawialiśmy się tego meczu, a Iga Świątek pokazała świetny tenis. W trzeciej rundzie Wimbledonu Polka rozbiła Danielle Collins 6:2, 6:3.

Tuż po zwycięstwie Świątek w zachwytach nad nią rozpływały się media z całego świata. A swoje cały czas dorzucają kibice. Nie po raz pierwszy fani są pod wrażeniem tego, z jak ekstremalnie niskich pozycji potrafi grać Świątek.

Patrzą na Świątek, a widzą Radwańską

„Poezja w ruchu" – napisał jeden z użytkowników platformy X, zamieszczając wideo z dwoma forhendami zagranymi przez Świątek niemal z kolan. To wszystko Iga zrobiła w jednym punkcie w środkowej fazie drugiego seta. Dwa tak piękne uderzenia Polka pokazała w odstępie zaledwie pięciu-sześciu sekund.

W reakcji na to nagranie inny kibic pisze, że Świątek nie tylko pokazuje świetną grę, ale też choreografię, malarstwo i poetycką precyzję. Po prostu sztukę.

A ktoś, patrząc na Świątek w tym wydaniu wita ponownie Agnieszkę Radwańską.

Radwańska, która w 2018 roku skończyła karierę, pozostaje najbardziej utytułowaną przedstawicielką polskiego tenisa na Wimbledonie. W 2012 roku dotarła tam do finału (przegrała w trzech setach z Sereną Williams). Ponadto w 2013 i 2015 roku była półfinalistką tego najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju świata, a w 2008 i 2009 roku dochodziła do ćwierćfinału.

Dla Igi Świątek najlepszym osiągnięciem na Wimbledonie pozostaje ćwierćfinał z 2023 roku. Teraz po pokonaniu Collins Iga zagra w poniedziałek o ćwierćfinał z Clarą Tauson. A jej grę z bliska, z wimbledońskich kortów, obserwuje Dawid Celt.

Kluczowa rada dla Świątek: „Nie podnosić się, nie wstawać"

Mężowi Agnieszki Radwańskiej, a kiedyś jej sparingpartnerowi wysłaliśmy wideo prezentujące Igę w akcji podobnej do charakterystycznych zagrań Agnieszki. - Widziałem, że Iga schodzi nisko, naprawdę nisko momentami. U Igi kluczowe jest to, żeby się nie podnosić, żeby nie wstawać z nóg, żeby się dociskać do ziemi. To jest szczególnie ważne, kluczowe, w sytuacji kiedy grasz na trawie, kiedy piłka się odbija bardzo nisko. Wtedy tym bardziej trzeba tego pilnować – usłyszeliśmy od Celta. - Jak widać, Iga musiała schodzić bardzo, bardzo nisko, bo płaskie i szybkie granie Collins tego wymagało. Fajnie, generalnie to był bardzo dobry mecz w wykonaniu Igi – podsumował Celt.

Kapitana reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup nie po raz pierwszy prosiliśmy o analizę takich zagrań Świątek, w których przypomina ona Radwańską. - Rzeczywiście, można dostrzec spore podobieństwo – mówił nam Celt w lutym, gdy po wygranym meczu Świątek z Lindą Noskovą w Miami internauci pisali, że Iga była jak Agnieszka „Ninja" Radwańska.

To samo przerabialiśmy też podczas turnieju w Madrycie w 2024 roku. - To są akcje instynktowne, tego się nie trenuje, to po prostu albo człowiek ma, albo człowiek tego nie ma. Tutaj ogólna sprawność fizyczna Igi, ta elastyczność, jej w tym pomaga – mówił nam wówczas Celt.

Krótko mówiąc: Iga potrafi świetnie obniżać pozycję i grać w ten sposób wtedy, kiedy czuje się naprawdę dobrze, kiedy jest w świetnej dyspozycji. W meczu z Collins była. I oby tak zostało najlepiej do samego końca Wimbledonu.