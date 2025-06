Oto prawdziwy bohater reprezentacji Polski. "Można gościa nie lubić"

Kamil Grosicki po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski. W meczu Polska - Mołdawia wystąpił co prawda tylko przez pół godziny, a mimo to potrafił pokazać się ze znakomitej strony. Po pierwszej połowie towarzyskiego meczu na Stadionie Śląskim Polska prowadzi 1:0 po golu Matty'ego Casha, ale to właśnie Grosicki zebrał najlepsze recenzje. Oto co pisali o nim dziennikarze i ekspercki.

"Typowy TurboGrosik". Ocenili ostatni mecz Grosickiego. Bajka

- 36-letni Kamil Grosicki, który żegna się z reprezentacją Polski spokojnie mógłby być jednym z liderów tej kadry - ocenił Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

- Polska gra jak typowa Polska. Grosicki gra jak typowy TurboGrosik. Tyle z zespołu Probierza "idziemy w dobrą stronę" - podsumował jeszcze w trakcie pierwszej połowy dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza.

- Niepokojące jest to, że w meczu, w którym żegnamy Grosickiego, liczymy i czekamy na to co zrobi Grosicki. I tyle - zauważył komentator Eleven Sports Sebastian Chabiniak.

Internet dziękuje Grosickiemu. "Zrobił duuużo dobrego"

- Błaszczykowski jak kończył karierę reprezentacyjną to przez kwadrans był najlepszym piłkarzem meczu Polska - Niemcy. Grosicki po 22 minutach daje najwięcej jakości w ofensywie. Co to świadczy o naszej kadrze? - pytał Piotr Majchrzak ze Sport.pl

- Grosicki jest najlepszy na boisku, ale nie wiem, czy to więcej mówi o nim, czy o jego kolegach z drużyny - podsumował Jan Piekutowski z Meczyki.pl.

- Można tego gościa nie lubić, w trakcie kariery dał ku temu wiele powodów. Ale nie można mu odmówić szacunku i zaangażowania za każdym razem kiedy ubierał biało-czerwoną koszulkę. Będziemy tęsknić - napisał Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

- Kamil Grosicki schodzący z uśmiechem na ustach. Dumny z osiągnięć w kadrze. Zrobił duuużo dobrego przez te lata. Ikoniczna postać w XXI w. Trzeba mu podziękować za wszystko - podsumował Marcin Jaz ze Sport.pl.